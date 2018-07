Ranch Kelly Suur-Hollola-ajon voittoon SE-tuloksella

Lämminveristen Suur-Hollola-ajo tarjosi yleisölle hurjan kaksintaistelun sunnuntaina. Jonesy taivalsi suurimman osan matkaa joukon kärjessä, Ranch Kelly sen rinnalla ja johtohevosen takana tilaisuuttaan odotteli Elian Web.

Maalisuoralle käännyttäessä Santtu Raitalan ohjastama Elian Web löysikin tiensä ulkoradoille, ja maalia lähestyi kolme hevosta rinta rinnan. Ensimmäisenä periksi antoi Tuomas Korvenojan ohjastama Jonesy. Ranch Kelly ja Elian Web sen sijaan ottivat toisistaan mittaa aina maalilinjalle saakka.

Lopulta 120 000 euron arvoisen ykkössijan nappasi Ranch Kelly niukalla erolla ennen toiseksi tullutta Elian Webiä. Voittoaika 11.8 oli samalla uusi tammojen SE-tulos. Kaiken kaikkiaan tamma on tehnyt nyt urallaan neljä Suomen ennätystä. Lauantain välierissä Ranch Kelly joutui jo tekemään täyden päivätyön, mutta jaksoi finaalissakin antaa kaikkensa.

– Uskomatonta. Jotenkin tuntuu, että eihän tuo voi olla totta, hämmästeli Ranch Kellyn valmentaja Anne Luttinen.

– Oli todella upea suoritus hevoselta. Välierän rankkuus vielä korosti voiton hienoutta. Elian Web tarjosi kovan vastuksen ja oli jo edellä maalisuoralla, mutta tämä taisteli vielä voiton itselleen, ihasteli voiton ohjastanut Hannu Torvinen.

Costello kahdeksanteen perättäiseen voittoon

Kylmäveristen Suur-Hollola-ajossa väkivahva Costello ei antanut kilpakumppaneilleen armoa vaan jyräsi kahdeksanteen perättäiseen voittoon. Tällä kertaa muut eivät nousseet edes uhkaamaan Risto Tupamäen ohjastamaa voittohevosta, vaan se nappasi ykkössijan ylivoimaiseen tyyliin. Viimeisestä 15 startistaan 9-vuotias ori on voittanut peräti 14.

– Etukäteen ajateltuna lähtöpaikka oli pahin mahdollinen, mutta sekään ei haitannut mitään, Costellon valmentaja Ville Herttua totesi.

– Kaikkeahan voi käydä, mutta ajattelin reilu 500 metrin juoksun jälkeen homman olevan hanskassa. Kyllä se kuuluu jo kaikkien aikojen parhaiden suomenhevosten joukkoon. Sillä on ilmiömäinen fysiikka ja se on kaikin puolin hieno hevonen. Tässä oli näitä hieman pakollisia lähtöjä, mutta nyt Costello jää hetkeksi ansaitulle tauolle. Seuraava tähtäin on Rovaniemen kuninkuusraveissa, mutta en sitäkään osaa asettaa muuta kuin Lapin reissuksi perheen kanssa.

Yksi etukäteen pahiten Costellon voittoa uhanneista oli viime vuoden Suur-Hollola-ajon voittanut Jokivarren Kunkku, jonka mahdollisuudet murenivat alkumatkalla tulleeseen laukkaan.

Kolminkertainen ravikuningatar Saaga S kärsi tappion Akaasialle. Lähtö oli todella tasainen ja lopulta Saaga S:n kohtaloksi koitui laukka juuri ennen maalia. Näin voitto meni Akaasialle, joka on viime vuodet ollut hallitsevan ravikuningattaren yksi pahimmista kilpailijoista.

– En uskonut, että saadaan kiritilaa, kun matkattiin sisäradalla, mutta niin vain päästiin lopussa ohittamaan muut, Akaasiaa ohjastanut Markku Hietanen totesi.

Aiemmin mainitun kolmikon lisäksi muita Toto65-voittajia sunnuntaina olivat Bosses Lady, Willow Pride sekä Run For Royalty.