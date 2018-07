NHL-kiekkoilija Leo Komarov jättää pian Toronton paidan ja siirtyy pelaamaan New Yorkiin. LEHTIKUVA/AFP

Kokenut suomalaisjääkiekkoilija Leo Komarov on tehnyt neljän vuoden mittaisen sopimuksen New York Islandersin kanssa. Sopimuksen arvo on yhteensä 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli runsaat kymmenen miljoonaa euroa.