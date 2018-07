Jokipojat solmi viisi uutta pelaajasopimusta - joukossa myös uusia kasvoja

Sopimuksentekijöistä Teemu Lahtinen on 20-vuotias Jokipoikien oma kasvatti.

- Teemu Lahtisen kohdalla "neljäs kerta toden sanoo". Keskushyökkääjä aloittaa neljännen vuoden edustuksessa, mutta on pelannut suurimman osan kausista aina A-nuorissa. Kärsi viime kaudella pahoista loukkaantumisista ja nyt vihdoin toiveissa leikkauksesta toipuminen ja näyttökausi osaamisesta, tiedotteessa luonnehditaan Lahtista.

26-vuotias Eetu "Rymy" Rissanen on puolestaan joensuulaisille tuttu niin Jokipojista kuin Kiekkokoplastakin.

- Eetu Rissanen on jo tuttu näky Jokipojissa. Viime kaudesta jäi parannettavaa, joten näyttöhalut miehellä ovat kovat.

21-vuotias Akseli Rouhiainen nousee edustusjoukkueeseen nyt A-junioreista. Hän pelasi jo viime kaudella kolme Mestis-ottelua.

Tampereelta Tapparan A-nuorista Jokipoikiin siirtyy 21-vuotias Elias Elomaa. Ilveksen kasvatti takoi viime kaudella Nuorten Liigassa kovat tehot tehden 46 runkosarjaottelussa yhteensä 50 pistettä.

Viljami Wacklin on puolestaan 23-vuotias HIFK-kasvatti. Mestistä seuranneille hän on tullut tutuksi SaPKon ja Kokkolan Hermeksen joukkueista. Viime kaudella hän pelasti Ruotsin 1 Divisionia Vimmerby HC:n riveissä.

- Viljamilla Wacklinilla on takanaan pari rikkonaista kautta. Hyökkääjä tulee hakemaan Jokipoikiin ihan uutta alkua Mestis-uralle. Viljami on myös monikäyttöinen pelaaja pystyen hoitamaan sekä keskushyökkääjän että laitahyökkääjän tontit, hänestä kerrotaan Jokipoikien tiedotteessa.

Joukkue on solminut nyt kaikkieen 21 pelaajasopimusta. Näistä kaksi on koko kauden mittaisia lainasopimuksia yhteystyöseura Helsingin IFK:sta. Joukkueen runko koostuu 2 maalivahdista, 7 puolustajasta ja 12 hyökkääjästä. Etsinnässä on vielä kaksi puolustajaa, yksi keskushyökkääjä sekä yksi laitahyökkääjä.





Jokipojat pelaajasopimukset 2018-2019



MAALIVAHDIT

Niilo Halonen (HIFK)

Joonas Harald

PUOLUSTAJAT

Akseli Rouhiainen

Niko Hämäläinen

Wiljami Kupiainen

Niko Ervasti

Lassi Raitanen

Joel Olkkonen

Esa Lehikoinen

HYÖKKÄÄJÄT

Harri Lankinen

Teemu Lahtinen

Lauri Huhdanpää

Elias Elomaa

Eetu Rissanen

Viljami Wacklin

Janne Hämäläinen (HIFK)

Mika Koivisto

Janne Väyrynen

Joonas Larinmaa

Miro Väänänen

Tatu Kokkola