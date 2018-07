Näkökulma: Suomelle on yhä tarjolla paikka MM-koripalloon

Syyskuussa alkava jatkolohko näyttää tällä hetkellä melko selvältä. Kuudesta joukkueesta kolme parasta etenevät vuoden 2019 MM-kisoihin Kiinaan. Suomen lohkon voittaja Tshekki on sinne vahvasti menossa voittosuhteella 5­­-1. Vielä vahvemmin kisapaikassa on kiinni toisen lohkon ykkönen Ranska 6-0.

Kolmannesta MM-kisapaikasta käydään jo sitten kovempi vääntö. Suomi ja Venäjä ovat voittosuhteissa 3-3. Bulgaria ja Bosnia tilanteessa 2­-4.

Suomi kohtaa vielä kotona ja vieraissa Ranskan, Venäjän ja Bosnian. Viimeksi mainittu on voitettava kahdesti. Ranskalta saa toki ottaa voiton tai voitot, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ratkaisut tapahtuvat Venäjää vastaan käydyissä kamppailuissa.

Kovilta nuo maat näin etukäteen tuntuvat, mutta pitää muistaa, että Suomi voitti Ranskan viime syksynä EM-kisojen avauksessa Helsingissä. Montpellierissä vuonna 2015 Ranska voitti vaivoin jatkoajan jälkeen. Venäjän Suomi kaatoi vuonna 2013 Koperin EM-alkulohkossa.

Paljon kuitenkin riippuu siitä, millaisella kokoonpanolla Suomi jatkolohkon peleihin pääsee. NBA-tähti Lauri Markkanen lienee syksyllä käytettävissä ensimmäisessä karsintaikkunassa, jossa Suomi kohtaa 13. syyskuuta kotona Bosnian ja 16. syyskuuta vieraissa Ranskan.

Markkanen ilmoitti, että NBA ei voi häntä virallisesti estää osallistumasta noihin peleihin. Kausi ei ole rapakon takana vielä alkanut, mutta harjoitusleirit voivat painaa päälle.

Sasu Salin pelasi kuluneen kauden Espanjassa Unicaja Malagassa. Seuralla on optio suomalaisen kanssa, päätöksiä jatkosta odotetaan näinä päivinä. Sinällään Salinin jatko olisi Susijengin kannalta hyvä asia, sillä Unicaja tippui Euroliigasta ja pelaa ensi kaudella Eurocupia. Hän on siis paremmin maajoukkueen käytettävissä.

Petteri Koposen tilanne on taas täysin auki. Espanjan suurseura Barcelona osti Koposen ulos, joten huipputakamies on nyt vapaa agentti. Julkisuudessa on väläytelty jopa NBA-korttia, mutta aika näyttää, mihin tai minne Koponen päätyy.

Kiinan kisat siis siintävät vielä kaukaisena haaveena suomalaisten mielissä. Seuraava vaihe on vaikea, mutta ei missään nimessä mahdoton. Katsotaan kuinka Susijengi ulvoo vai ulvooko sittenkään.