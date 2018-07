Jalkapalloliigassa neljäntenä oleva Kuopion Palloseura vahvistuu brasilialaishyökkääjä Lucas Rangelilla, jota seura tavoitteli jo talvella. Siirto Itävallan toiseksi korkeimmalta sarjatasolta ei kuitenkaan tuolloin vielä onnistunut.

– Hän oli jo keväällä ykkösvaihtoehtomme, mutta silloin siirto kariutui. Hän on hyvä viimeistelijä ja erittäin hyvä pääpelaaja. Hän tuo meidän hyökkäykseemme target-pelaajan ominaisuuksia ja pelotteen rangaistusalueelle, kuopiolaisseuran päävalmentaja Jani Honkavaara kuvaili 185-senttistä pelaajaa seuran tiedotteessa.

Rangel, 23, teki KuPSin kanssa kauden 2019 loppuun asti ulottuvan sopimuksen, ja siinä on optio yhdestä lisävuodesta. Hän on edustuskelpoinen ensi tiistaina, jolloin kansainvälinen siirtoikkuna aukeaa. Pelaaja on jo kuopiolaisten harjoitusvahvuudessa.