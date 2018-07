Pitkämäen EM-haave kariutui: "Iso riski hajottaa polvea lisää"

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäen toive kuntoutua polvivammasta elokuisiin EM-kisoihin mennessä ei toteudu. Berliinissä kisaamisen sijasta Pitkämäki menee elokuun alussa Seinäjoella polvileikkaukseen, jonka tekee hänen luottolääkärinsä Harri Panula.

– Tiesin, että näin voi hyvinkin käydä. Kokeilin heittämistä parissa heittotreenissä, ja jälkimmäisessä vähän kovempaa. Sinne 70 metrin tienoille pystyi heittämään, mutta kun laittoi lisää tehoa, polvi ei pysynyt sijoillaan oikein ollenkaan, Pitkämäki kertoi puhelimitse.

Hänen mielestään ratkaisu kauden keskeyttämisestä oli lopulta helppo, vaikka hän kypsytteli sitä pari viikkoa.

– Oli aika iso riski hajottaa polvea lisää. Oli turha yrittää väkisin, kun ei polven kanssa olisi voinut tehdä huipputulosta, Pitkämäki totesi.

Kesäkuussa hän arvioi voivansa heittää polviteippauksen avulla, mutta parin ex-heittäjäkollegan, Jarkko Koski-Vähälän ja Marko Rantasen, kokemukset veivät Pitkämäen polvituen kokeilijaksi.

– Minun tekniikalleni on ominaista tukijalan kiertoliike. Eturistisiteen puuttuminen on sille myrkkyä, eikä tässä ole yhtäkkiä mahdollisuuksia muuttaa tekniikkaa, Pitkämäki naurahti.

Pitkä putki arvokisoja

Ratkaisu päättää Pitkämäen vuoden 2004 Ateenan olympialaisista jatkuneen peräkkäisten aikuisten arvokisojen sarjan. Pitkämäki on voittanut urallaan seitsemän arvokisamitalia, joista vuoden 2007 maailmanmestaruus Osakasta on kirkkain.

MM-kisoissa Pitkämäki on voittanut myös hopeaa 2013 ja pronssia 2015. Olympialaisissa hän oli kolmas vuonna 2008 Pekingissä. Mitalitilaston täydentävät EM-kisat, joissa hän on ollut kerran hopealla (2006) ja kahdesti pronssilla (2010 ja 2014).

– Aika mahtava putki siitä tuli, Pitkämäki sanoi ja laskeskeli, että kahtena kautena oli samana kesänä EM-kisat ja olympialaiset.

Uran jatko ratkeaa syksyllä

Pitkämäki, 35, oli jo valittu Berliinin EM-kisoihin, mutta kesäkuussa loukkaantunut vasen polvi toi suunnitelmiin mutkan. Pitkämäen polvi vääntyi Paavo Nurmen kisojen viimeisessä heitossa Turussa, ja tutkimukset osoittivat, että polven eturistiside oli katkennut.

Pitkämäki tietää, että polvileikkauksesta toipuminen täyteen kuntoon kestää kuutisen kuukautta. Uransa jatkosta hän päättää vasta syksyllä.

– Positiivinen takaportti on se, että jos päättää jatkaa, ensi kauden pääkisat ovat vasta lokakuussa, Pitkämäki viittasi Qatarin MM-kisoihin.

Ratkaisuun vaikuttavat myös leikkauksen onnistuminen ja urheilijan motivaatio.

Suomella on kolme paikkaa Berliinin keihäskisaan. Lajin EM-kisaehdokkaita ovat toistaiseksi 85,46 heittänyt Oliver Helander ja pitkältä kisatauolta palannut Antti Ruuskanen, jonka kauden paras tulos on 80,79. Miesten keihään EM-tulosraja on 80 metriä.

– Veikkaan, että Berliiniin lähtee kolme heittäjää, Pitkämäki sanoi.