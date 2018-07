Pitkämäki luopui EM-kisakunnon tavoittelusta, menee elokuussa polvileikkaukseen

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäen toive kuntoutua polvivammasta elokuisiin EM-kisoihin mennessä ei toteudu. Heittäjä viestitti Urheiluliiton välityksellä tänään, että hän menee elokuussa polvileikkaukseen.

Ratkaisu päättää Pitkämäen vuoden 2004 Ateenan olympialaisista jatkuneen peräkkäisten aikuisten arvokisojen sarjan. Pitkämäki on voittanut urallaan seitsemän arvokisamitalia, joista vuoden 2007 maailmanmestaruus on kirkkain.

MM-kisoissa Pitkämäki on voittanut myös hopeaa 2013 ja pronssia 2015. Olympialaisissa hän oli kolmas vuonna 2008 Pekingissä. Mitalitilaston täydentävät EM-kisat, joissa hän on ollut kerran hopealla (2006) ja kahdesti pronssilla (2010 ja 2014).

Pitkämäki, 35, oli jo valittu Berliinin EM-kisoihin, mutta kesäkuussa loukkaantunut vasen polvi toi suunnitelmiin mutkan. Pitkämäen polvi vääntyi Paavo Nurmen kisojen viimeisessä heitossa Turussa, ja tutkimukset osoittivat, että polven eturistiside oli katkennut.

Kokenut heittäjä yritti päästä EM-kisakuntoon polvitukea käyttämällä, mutta ei saanut täyttä luottoa polveen.

Pitkämäki keskittyy tiedotteen mukaan heinäkuun ajan tehokkaaseen lihaskuntoharjoitteluun, jotta keho olisi leikkauksen jälkeen mahdollisimman valmis aktiiviseen kuntoutusprosessiin. Kesäkuussa Pitkämäki arveli, että leikkauksesta kuntoutuminen kestää kuusi kuukautta. Uransa jatkoon hän ei ottanut tiedotteessa kantaa.

Suomella on kolme paikkaa Berliinin keihäskisaan. Lajin EM-kisaehdokkaita ovat toistaiseksi 85,46 heittänyt Oliver Helander ja pitkältä kisatauolta palannut Antti Ruuskanen, jonka kauden paras tulos on 80,79. Miesten keihään EM-tulosraja on 80 metriä.