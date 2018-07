MM-jalkapallon puolivälierät alkavat – Belgia ja Uruguay yrittävät jatkaa voittokulkujaan

Venäjällä pelattavissa jalkapallon MM-kilpailuissa on mukana enää kahdeksan maata, ja niistä vain kolme on voittanut kaikki ottelunsa. Tänään noista joukkueista Belgia ja Uruguay yrittävät jatkaa voitokkaita peliesityksiään. Yhtä lailla voitokkaan Kroatian vuoro tulee lauantaina.

Belgia kohtaa suursuosikki Brasilian ja Uruguay Ranskan, joka myös kuuluu ennakkosuosikkeihin. Belgia oli jo kerran veitsi kurkulla, kun se oli neljännesvälierässä tappiolla 0–2 Japanille. Lopulta Belgia puristi 3–2-voiton.

Brasilian peli on käynnistynyt hiljalleen. Joukkue on ratkaissut pelinsä toisella jaksolla, tähtihyökkääjä Neymar on saanut kaksi onnistumista maalien muodossa ja maalivahti Alisson ei ole antautunut kertaakaan avausottelun Sveitsi-tasapelin jälkeen.

– Siitä tulee hieno ottelu. Molemmat joukkueet pelaavat kaunista jalkapalloa. Belgialla on hienoja pelaajia ja hieno valmentaja. Olen aina laskenut heidät suosikkien joukkoon ja niin teen nytkin, Brasilian päävalmentaja Tite tuumi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan verkkosivuilla.

Belgia ja Brasilia iskevät yhteen kello 21 Suomen aikaa alkavassa ottelussa.

Cavanilla vai ilman?

Edinson Cavani ratkaisi pelin kahdella maalillaan, kun Uruguay raivasi neljännesvälierässä tieltään Portugalin. Cavani kärsi ottelussa loukkaantumisen, joka saattaa pitää hänet sivussa tärkeästä puolivälierästä. Uruguaylle riittää muutenkin tulivoimaa, mutta esimerkiksi Luis Suarez hyötyisi paljon työteliään Cavanin pelaamisesta.

Puolivälierävastustaja Ranskan Kylian Mbappe häikäisi neljännesvälierässä, kun hän teki kaksi täysosumaa Argentiinan verkkoon. Mbappe ja Antoine Griezmann muodostavat Ranskan hyökkäyksessä kaksikon, jolla on mahdollisuus raadella vastustaja palasiksi.

Uruguayn topparipari Diego Godin– Jose Maria Gimenez toisaalta nollasi jo Portugalin Cristiano Ronaldon, joten ilmaista tilaa ei ole tarjolla ranskalaistähdillekään.

Ranska selviytyi kahden vuoden takaisissa EM-kotikilpailuissa loppuotteluun. Edellisissä MM-kilpailuissa se hävisi puolivälierän Saksalle, joka marssi lopulta mestariksi.

– Vuonna 2014 oli eri vastustaja kuin nyt. Myös joukkueemme oli eri. Tärkeintä on säilyttää korkea taso. Olemme jälleen puolivälierissä kuten 2014 ja vuoden 2016 EM-kilpailuissa. Joukkue näyttää silmiini erittäin taistelevana, Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps tuumi Fifan verkkosivuilla.

Uruguayn ja Ranskan välienselvittely alkaa kello 17.