Naisten kaksinpelin kärkisijoitetut pelaajat kaatuvat kuin keilat tenniksen grand slam -turnauksessa Wimbledonissa. Kymmenen parhaan joukkoon sijoitetuista naisista on mukana enää kaksi, kun yhdeksänneksi sijoitettu Venus Williams ja kymmenenneksi sijoitettu Madison Keys hävisivät perjantaina kolmannella kierroksella.

Kärkikymmeniköstä mukana ovat enää ykkössijoitettu, romanialainen Simona Halep ja seitsemänneksi sijoitettu Tshekin Karolina Pliskova.

Kato parantaa seitsemän kertaa Wimbledonin ruoholla kaksinpelin voittaneen Serena Williamsin mahdollisuuksia venyä loppuotteluun ja jopa mestaruuteen. Toisin kuin isosiskonsa Venus, Serena Williams varmisti perjantaina pääsynsä neljännelle kierrokselle.

Serena Williams saa neljännellä kierroksella vastaansa toisen tennisäidin, Jevgenija Rodinan. Venäläinen karsija kepitti Keysin kolmessa erässä ja odottaa seuraavaa haastetta.

– Minulla ei ole mitään hävittävää. Otan vain rennosti ja pelaan omaa peliäni. Pelasin karsinnassa hyvin ja nyt olen ensi kertaa neljännellä kierroksella, Rodina totesi.

Äitiys yhdistää

Serena Williams on sijoitettu 25:nneksi tämän vuoden turnauksessa. 36-vuotias tenniksen supertähti on saavutuksiltaan kuin toiselta planeetalta Rodinaan verrattuna, mutta äitiys yhdistää.

Rodina, 29, ei ole voittanut urallaan vielä yhtään tenniksen ammattilaisturnausta ja on tienannut alle kaksi miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Williams on voittanut lajin arvoturnauksen 23 kertaa, hänellä on tilillään 72 turnausvoittoa, ja pelaaminen on tuonut hänelle palkintorahaa lähes 85 miljoonaa dollaria.

– Serena on idolini. Hän on loistava pelaaja, hyvä äiti ja pelaa uskomatonta tennistä, Rodina sanoi.

Rodinan Anna-tytär on jo 5,5-vuotias, kun Williamsin tytär Alexis Olympia käy vasta kohti syyskuisia yksivuotissyntymäpäiviään.

Federer petrasi voitettujen erien ennätyssarjaansa

Roger Federer jatkaa vakuuttavasti neljännelle kierrokselle tenniksen grand slam -turnauksessa Wimbledonissa. Sveitsiläistähti nosti lontoolaisruoholla voittamiensa peräkkäisten erien määrän 29:ään, kun hän kukisti Saksan Jan-Lennard Struffin suoraan kolmessa erässä.

Federerin paremmuus kirjattiin 6–3, 7–5, 6–2.

– Minulla ei ollut vaikeuksia omissa syöttövuoroissani, Federer tiivisti.

Perjantain ottelu oli hänelle ennätyksen lisäksi muutenkin merkkipaalu, sillä hän pelasi uransa 200. ottelun ruoholla.

– Olin tyytyväinen, että pysyin rauhallisena ja hoidin homman loppuun asti. Mielestäni pelasin todella hyvin, 36-vuotias Federer kommentoi.

Kahdeksatta kaksinpelin mestaruuttaan Wimbledonista janoava Federer kohtaa maanantaina ranskalaisen Adrian Mannarinon. Panoksena on paikka puolivälierissä.