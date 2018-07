Hamilton ajoi paalulle Silverstonessa, Räikkönen ja Bottas kakkosriviin

Mercedeksen Lewis Hamilton tavoittelee sunnuntaina viidettä peräkkäistä voittoa formula ykkösten MM-sarjan Britannian gp:ssä. Hamilton starttaa kisaan paalupaikalta, kun hän nousi aika-ajon lopussa nopeimmaksi kuljettajaksi.

– Olen kiitollinen tuesta. Tämä yleisö on paras, britti Hamilton kiitteli kotiyleisöä C More Sportin tv-lähetyksessä.

Hänelle paikka Silverstonen ykkösruudussa oli kuudes. Se heltisi ajalla 1.25,892.

Hamilton joutui aikavertailussa lujille, sillä Ferrarin Sebastian Vettel jäi kärkivauhdista vain 0,044 sekuntia ja oli toinen. Vettel ajoi niskavaivaisena ja kertoi miettineensä aamulla, pystyykö ollenkaan ajamaan.

Ferrarin Kimi Räikkönen oli kolmas hävittyään Hamiltonille 0,098 sekuntia.

– Huomenna tulee tiukka kisa renkaiden takia, Räikkönen arvioi tv-haastattelussa. Silverstonessa on hellekeli, mikä kuluttaa renkaita uusitulla radalla.

Räikkösen kanssa kakkosriviin asettuu Mercedeksen Valtteri Bottas. Hänen eronsa kärkeen oli 0,325 sekuntia. Viidenneksi ajoi Red Bullin Max Verstappen ennen tallikaveriaan Daniel Ricciardoa.

Aika-ajon alkua värittivät Williams-tallin vaikeudet. Tallin kuljettajista Lance Stroll ajoi ulos radalta, ja jonkin aikaa myöhemmin tallikaveri Sergei Sirotkin kävi hiekalla.

Britannian gp on formula ykkösten MM-sarjan kymmenes kilpailu. Vettel johtaa MM-sarjaa.