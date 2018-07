Ranskassa ammattilaiseksi oppinut Hazard kannattelee Belgiaa

Jalkapallon MM-kilpailujen välieristä ei puutu latausta tavallisestikaan, mutta Ranskan ja Belgian tiistaisesta kohtaamisesta voi odottaa tavallistakin sähköisempää.

Naapurimaiden välillä asetelma on selkeä. Ranska on suurempi ja menestyneempi isoveli. Pieni Belgia tavoittelee ensimmäistä jättipottiaan kultaisen sukupolvensa pelaajien johdolla.

Heistä joukkueen kapteeni Eden Hazard ammensi ison osan jalkapallo-opeistaan Ranskassa. Hän siirtyi 14-vuotiaana Lillen riveihin ja oppi ammattilaiseksi Ranskan liigassa.

Jo aiemmin Ranska oli tärkeä asia Hazardille. Hän varttui aikana, jolloin Ranskan maajoukkue eli edellisiä loiston päiviään. Belgian kapteeni tunnustautuu jopa Ranskan kannattajaksi.

– Minä ja veljeni olemme aina olleet enemmän Ranskan kuin Belgian kannattajia, koska vartuimme juuri vuoden 1998 aikoihin, Hazard, 27, paljasti brittilehti Standardin verkkosivuilla.

Vuonna 1998 Ranska voitti MM-kultaa ja kaksi vuotta myöhemmin EM-kultaa. Vielä 2006 Ranska pelasi MM-finaalissa, mutta hyytyi sitten vuosikymmeneksi.

Kaksi vuotta sitten Ranska pelasi EM-finaalissa, joten Paul Pogban, Antoine Griezmannin ja Hugo Llorisin tähdittämältä joukkueelta odotetaan menestystä MM-viheriöltä.

Nyt tähtikaartiin on liittynyt esimerkiksi Kylian Mbappe, joka upotti neljännesvälierässä Argentiinan ja yrittää välierässä aiheuttaa Belgialle ensimmäisen tappion MM-Venäjällä.

Isot odotukset on kohdistettu myös Belgiaan, joka jäi vuoden 2014 MM-kilpailuissa ja kaksi vuotta myöhemmin EM-kilpailuissa puolivälieriin.

– Mielestäni Eden on uransa hienoimmassa vaiheessa. Katso hänen ikäänsä. Hän on kapteeni ja johtaja, Belgian päävalmentaja Roberto Martinez kuvaili AFP:n haastattelussa ennen turnausta.

Puolivälierän 2–1-voitto Brasiliasta poisti paineita, kun paikka mitalipeleistä vihdoin aukesi. Toisaalta odotukset kasvoivat entisestään.

MM-kilpailujen välierät eivät ole läheskään jokakisaista herkkua Ranskan ja Belgian maajoukkueiden kannattajille. Ranskan edellisestä välierästä on kulunut 12 ja Belgian peräti 32 vuotta. Belgia jahtaa historiansa ensimmäistä loppuottelupaikkaa ja Ranska kolmatta.

Belgian valmennustiimissä häärii yksi Ranskan edellisen menestysjakson pelaajista: Thierry Henry toimii apuvalmentajana.

– On outoa, että hän on vastapuolella. Hän on ranskalaisen jalkapalloilun elävä legenda. Hän on antanut paljon Ranskan maajoukkueelle, ja kunnioitamme paljon sitä, mitä hän on tehnyt, Ranskan hyökkääjä Olivier Giroud sanoi AFP:lle.

– Mutta ei sitä kannata miettiä juuri nyt. Menemme keskittyneinä kentälle ja keskitymme omaan peliimme.