Jokipojat saa ensi kaudeksi riveihinsä Teuvo Teräväisen veljen - pelasi kaksi edellistä kautta Pohjois-Amerikassa

Eero Teräväinen pelasi kaksi edelliskautta Yhdysvalloissa USHL-junioriliigan Lincoln Starsissa. Keväällä 2017 hän pelasi 18-vuotiaiden MM-hopeajoukkueessa ja kuuluu tulevalla kaudella 20-vuotiaiden maajoukkuerinkiin.

Viime kaudella Teräväinen teki vahvaa jälkeä USHL:ssä. 60 ottelussa hän teki tehopisteet 4+29=33.

Eero Teräväinen on NHL:ssä pelaavan Teuvo Teräväisen veli. Teräväisten äidin puolen suku on Joensuusta, joten paikkakunta on Jokipoikien uudelle puolustajalle jo ennestään tuttu.

Teräväisen videohaastattelu on nähtävissä HIFK:n verkkosivuilla.