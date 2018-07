Cristiano Ronaldo aloittaa Juventuksessa uuden luvun elämässään

Yksi jalkapallomaailman menestyksekkäimmistä liitoista tuli tiistaina päätöksen, kun Cristiano Ronaldon siirto Real Madridista Juventukseen varmistui.

Portugalilainen Ronaldo, 33, voitti Madridissa yhdeksän kauden aikana kaiken mahdollisen: Espanjan liigan kahdesti, Mestarien liigan neljästi ja Espanjan cupin kahdesti. Hän oli Realissa joukkueen suurin tähti ja keulakuva.

Samalla hän pokkasi lukuisia henkilökohtaisia palkintoja ja nousi Realin kaikkien aikojen maalintekijäksi 451 osumallaan. Portugalin maajoukkueessa Ronaldo juhli kaksi vuotta sitten Euroopan mestaruutta.

Kisa jalkapallomaailman ykköstähden kunniasta on käynyt kiivaana Ronaldon ja Barcelonan Lionel Messin välillä. Molemmat on valittu maailman parhaaksi viidesti.

– On tullut aika aloittaa uusi luku elämässäni, ja siksi olen pyytänyt seuraa suostumaan siirtooni. Nämä ovat olleet mahtavat ja ainutlaatuiset yhdeksän vuotta, Ronaldo kertoi jäähyväiskirjeessään Realin kotisivuilla.

Samalla portugalilaishyökkääjä kiitti vuolaasti Realin seurajohtoa, pelikavereitaan ja kannattajia sekä pyysi ymmärrystä päätökselleen.

Juventus vahvisti myöhemmin tiistaina Ronaldon nelivuotisen ja sadan miljoonan euron suuruisen siirron.

Buffon ulos, Ronaldo sisään

Juventuksessa Ronaldo pääsee uuteen ympäristöön, sillä hän ei ole aiemmin edustanut italialaisseuroja.

Juventus on italialaisen jalkapallon suurin jätti, joka on voittanut Serie A:n seitsemällä edelliskaudella.

– Cristiano Ronaldo on ollut esimerkki omistautumisesta, työnteosta, vastuullisuudesta, lahjakkuudesta ja kehittymisestä, Real Madrid ylisti lähtevää supertähteään.

Ronaldon siirto tuli vain muutama päivä sen jälkeen, kun maalivahtilegenda Gianluigi Buffon suuntasi torinolaisseurasta PSG:hen.

Ronaldon lähtö Realista ei ole suuri yllätys, sillä asialla on spekuloitu toukokuussa pelatusta Mestarien liigan finaalista saakka.

Viime viikkoina puheet kiihtyivät entisestään, ja monet espanjalaiset lehdet ehtivät jo toivottaa Ronaldolle jäähyväiset. Tiistaina oli Ronaldon aika toivottaa jäähyväiset Madridille.