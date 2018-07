Wimbledonin loppuotteluun edennyt Williams piti saavutustaan hulluna

Yhdysvaltojen Serena Williams ja Saksan Angelique Kerber mittelivät kaksi vuotta sitten Wimbledonin tennisturnauksen naisten kaksinpelin loppuottelussa. Williams otti tuolloin seitsemännen Wimbledonin voittonsa.

Lauantaina sama kaksikko kohtaa jälleen loppuottelussa. Kumpikin osasi iloita jo välierän voitosta. Williams kukisti Saksan Julia Görgesin 6–2, 6–4 ja Kerber Latvian Jelena Ostapenkon 6–3, 6–3.

– Hän on selvästi erittäin hyvä nurmikenttäpelaaja. Mitä ikinä tapahtuukaan, se on suuri hetki minulle ja uskomaton motivaatio jatkamaan uraani, Williams ennakoi loppuottelua.

Williams ei pelannut viime vuoden Wimbledonin turnauksessa, koska hän odotti esikoistaan. Lapsi syntyi viime syksynä.

– Minulla oli todella vaikea raskausaika, ja minulle tehtiin useita leikkauksia. Nautin nyt jokaisesta hetkestä. Tämä loppuottelupaikka ei ollut väistämätön saavutus minulle, Williams kertasi vaikeuksiaan.

Williams palasi pelikentille kevättalvella, mutta tuloskunto ei lupaillut hyvää. Ranskan avoimissa hän eteni neljännelle kierrokselle, mutta ei pystynyt lopulta pelaamaan rintalihasvamman vuoksi.

Kerberilläkin oli outo viime vuosi

Wimbledonin kaaviossa Williams sijoitettiin 25:nneksi. Hän vältti kirkkaimman kärjen vastustajat turnauksen alkuvaiheessa. Moni ennakkosuosikki Garbine Muguruzan, Maria Sharapovan ja Simona Halepin johdolla pelasi itsensä ulos turnauksesta jo varhain, ja Williams eteni kuin varkain välieriin.

Myös tulevan loppuotteluvastustaja Kerberin viime vuosi oli tavallisuudesta poikkeava. Saksalainen putosi kahdessa grand slam -turnauksessa jo avauskierroksella ja kahdessa hän pääsi neljännelle kierrokselle saakka.

– Vuosi 2017 on ohi, ja olen erittäin iloinen siitä. Nyt on vuosi 2018. Olen erittäin iloinen loppuottelupaikasta. Ne ovat otteluita, joiden eteen on tehnyt hommia lapsesta asti, turnauksessa 11:nneksi sijoitettu Kerber sanoi.

Kerber voitti Australian ja Yhdysvaltojen avoimet menestysvuotenaan 2016. Australiassa hän voitti loppuottelussa juuri Serena Williamsin. Lauantaina hän aikoo ottaa revanssin Williamsista Wimbledonin turnauksen osalta. Tänä vuonna Kerber eteni Australiassa välieriin ja Ranskan avoimissa puolivälieriin.