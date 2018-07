Narvi heitti toisellaan keihään MM-finaaliin Tampereella

Keihäänheittäjä Teemu Narvi ei säästellyt paukkuja, kun hän varmisti Tampereella paikkansa 19-vuotiaiden MM-yleisurheilun huomisessa loppukilpailussa. Kankaanpään seudun Leiskua edustava Narvi kiskaisi karsinnan toisella heitolla yli karsintarajan 72 metriä.

Narvi heitti uransa toiseksi pisimmän heiton 73,52 metriä. Ensimmäisellä heitolla keihäs kaartoi 71,47;ään.

– Tarkoitus oli heittää raja heti ensimmäisellä heitolla, mutta tulin siinä vähän hitaasti tuelle. Toinen heitto oli teknisesti parempi. Pääsin hyvin tuelta eteenpäin, ja keihään kärki pysyi hyvin poskella, Narvi kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Ihan kaikki oli pelissä noissa heitoissa. Ihan täysiä kilpailuheittoja ne olivat.

Petteri Piirosen valmentama Narvi selvitti mainiosti jo kello 9.30 alkaneen aamukilpailun. Herätys oli viiden maissa, ja aamiaisen jälkeen heittäjä meni verryttelemään.

– Kroppa oli yllättävänkin valmis kilpailuun, Narvi sanoi.

Narvi heitti ennätyksensä 75,15 Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla pari viikkoa sitten. Tuota tulosta hän lähtee parantamaan finaaliin.

– Lähden finaaliin heittämään omaa ennätystä. Katsotaan mihin se riittää.

Piironen uskoo, että 75 metrin heitto riittää mitaliin, mutta mestaruuteen vaadittaneen 77–78 metriä.

– Se on positiivista, että Teemu heitti rajan rikki. Nyt vaan heittoon vähän lisää rentoutta ja väljyyttä, ja kun vauhti kulkee, tulos on hyvä. Teemu on hyvässä kunnossa, Piironen kuvasi.