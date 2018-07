Abukar Mohamed tuo Minihuuhkajiin kokemusta maailman huipulta

Suomen alle 19-vuotiaiden poikien jalkapallomaajoukkueen pitkä odotus päättyy pian, kun Minihuuhkajat pääsee maanantaina irti EM-kotiturnauksessa Vaasassa ja Seinäjoella.

Suomella on kasassa poikkeuksellisen lahjakas ikäluokka, jossa useampi pelaaja pelaa isossa roolissa ulkomailla. Yksi heistä on Abukar Mohamed, joka pelaa perinteikkäässä italialaisseura SS Laziossa. Keskikentän pohjalla operoiva Mohamed, 19, on Suomen avainpelaajia, ja hän kantaa kisoissa ison vastuun.

– Vihdoin tämä odotus päättyy! Tähän on valmistauduttu jo monta vuotta, hehkutti Mohamed.

Hän siirtyi Italiaan tammikuussa 2017 edustettuaan vuoden verran TPS:n edustusjoukkuetta. Miehen potentiaali on tunnistettu Roomassa, sillä Mohamed sorvasi Lazioon pitkän sopimuksen, joka päättyy vasta kesällä 2021. Viime kaudella Mohamed viiletti Lazion alle 19-vuotiaiden joukkueessa. Loukkaantumisista johtuen kausi ei ollut kuitenkaan helppo.

– Alkukauteni sujui erittäin hyvin, siihen olin tyytyväinen. Sitten kuitenkin loukkasin polveni, joka jouduttiin operoimaan, ja se pilasikin loppukauteni. Nyt olen kuitenkin ollut kunnossa kolme kuukautta.

Oppia tähdiltä

Mohamed on päässyt harjoittelemaan myös Serie A:ssa pelaavan edustusjoukkueen mukana. Hän on saanut imeä oppia Sergej Milinkovic-Savicin ja Ciro Immobilen kaltaisilta tähdiltä.

– Olen päässyt harjoittelemaan kovien jätkien kanssa, ja heiltä olenkin saanut paljon ohjeita. Koko ajan tulee opittua uusia asioita, sanoo Mohamed, joka saa nyt jakaa oppejaan maajoukkueessa.

EM-kotikisojen ohella Mohamed miettii ensi kauden kuvioitaan. Sopimus Lazioon jatkuu vielä pitkään, mutta ensi kauden pelipaikka on silti vielä auki.

Vaihtoehtoina on Lazion edustus- ja reservijoukkue tai lainapesti muualle.

– Neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä, joten katsotaan, mikä olisi minulle paras ratkaisu. Omasta mielestäni minun pitäisi päästä pelaamaan jo miesten pelejä, mutta se ei ole varmaan vielä mahdollista Laziossa, Mohamed myöntää.

Suomi avaa EM-lopputurnauksen Italiaa vastaan maanantaina Vaasassa. Kaikki pääsyliput otteluun on myyty tai varattu.