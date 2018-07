Kuvagalleria: Heikkiset kiinni hopeassa ja pronssissa - Huntington vahvoilla mestariksi

Seitsenottelu on edennyt Jyväskylän Kalevan kisoissa jännittävissä merkeissä. Ennen perjantai-iltana kello 20.15 alkavaa päätöslajia 800 metriä johdossa on Tampereen Pyrinnön Maria Huntington 5086 pisteellä. Toisena on Pyrinnön Miia Sillman 5078 pisteellä ennen Joensuun Katajan Jutta Heikkistä (4971) ja Hertta Heikkistä (4935).

Jos kaikki kärkinelikon naiset pinkovat illalla ennätyksensä tuntumaan, niin SM-kultaan yltää Huntington, Jutta Heikkinen nousee SM-hopealle ja Hertta Heikkinen SM-pronssille. Miia Sillman on nelikosta heikoin 800 metrin juoksija.

EM-kisarajan 5900 pistettä saavuttaakseen Huntingtonin on juostava illalla 800 metriä aikaan 2.20,73. Hänen ennätyksensä on 2.23,36. Jutta Heikkiseltä vaadittaisiin EM-rajaan aika 2.12,49. Hänen ennätyksensä on matkalla 2.18,20, joten kirittävää on jäänyt turhan paljon.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Jutta Heikkinen menetti perjantaina tärkeitä pisteitä pituushypyssä, jossa hän jäi tulokseen 568. Heikkinen oli vaikeuksissa kahden avaushypyn aikana, mutta venytti upeasti kohtuullisen tuloksen kovassa paikassa viimeisellä hypyllä, mikä piti hänet mukana mitali- ja mestaruustaistossa. Mainiota ennätyssarjaa tekevä Hertta Heikkinen venytti pituudessa oman ennätyksensä 585.

Hertta Heikkinen tuuletti myös keihäspaikalla, kun hän nakkasi vaikean avauksen jälkeen viimeisellään kauden parhaansa 40,34. Jutta Heikkisen paraatilaji keihäs sujui hyvin ja hän voitti sen tuloksella 46,34, mikä nosti hänet siskonsa ohi pistetilanteessa.

Pyrinnön Maria Huntington loisti sekä pituudessa (623) että keihäässä (43,58) omilla ennätyksillään.

Harjun stadionin pituuspaikalla olosuhteet vaikuttivat hyviltä pitkiin hyppyihin. Miesten pituuskarsinnassa Katajan Kalle Salminen selvitti karsintarajan 730 helposti toisella hypyllään, joka kantoi 752.