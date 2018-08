Jokipoikien puheenjohtaja palkintorahapäätöksestä: "Kun Mestis-seurat ovat näin yhdessä päättäneet, ratkaisunhan pitää olla hyvä"

Mestiksen vuosittainen palkintopotti on ollut yhteensä 150 000 euroa. Rahaa on jaettu sekä runkosarjan että pudotuspelien kärkinelikolle niin, että ykkönen on kuitannut 40 000, kakkonen 20 000, kolmas 10 000 ja neljäs 5 000 euroa.

– Eihän tässä mistään mullistavasta uudistuksesta ole kysymys, sillä ei näitä palkintorahoja ole jaettukaan kuin muutaman vuoden ajan, muistuttaa Jokipoikien puheenjohtaja Jarkko Immonen (kuvassa).

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kun Mestis-seurat ovat näin yhdessä päättäneet, ratkaisunhan pitää olla hyvä. Tällä tavoin tämä raha saadaan poikimaan paremmin, Mestiksen hallituksessa vaikuttava Immonen jatkaa.

Mestis aikoo palkata vapautuvilla rahoilla keskushallintoonsa ammattijohdon kehittämään sarjaa.

– Näin tehdään, jotta meillä olisi joskus jakaa huomattavasti suurempia palkintorahoja, Mestistä koordinoivan Sarjaseurat ry:n puheenjohtaja Tuomas Haanpää kertoi Jatkoajalle.