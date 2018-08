Ulkona 28 astetta hellettä - Jokipojat avaa kautensa hikisissä tunnelmissa

Jokipoikien kausi 2018-2019 käynnistyy tänään perjantaina hikisissä tunnelmissa. Ulkona on 28 asteen helle. Jäähallin viileydessä vastustajana kauden ensimmäisessä harjoitusottelussa on Kajaanin Hokki.

Lisämielenkiintoa otteluun tuo se, että kyseessä on ensimmäinen uudistetussa turvakaukalossa pelattava ottelu. Kaukalo on metrin kapeampi, kuin aikaisempi maksimimittainen kaukalo. Se on tuonut muutoksia myös Jokipoikien pelaamiseen.

- Kaukalo tuo uutta ilmettä ja ryhtiä koko halliin. Metrin kapeampi kaukalo vaikuttaa pelaamiseen. Aktiivisuus on tärkeässä osassa, koska tilaa on vähemmän, pelaajien pitää pystyä reagoimaan tilanteisiin nopeammin. Niiltä osin olemme muuttaneet pelaamistamme viimekausiin nähden, päävalmentaja Jouni Varis kertoo Jokipoikien nettisivuilla.

Uutta tällä kaudella on myös seurayhteistyö Helsingin IFK:n kanssa. Jokipojat on saanut riveihinsä lainapelaajia HIFK:stä.

Jokipojat pääsee pelaamaan hyvällä miehityksellä, sillä ainoastaan Esa Lehikoinen ja Elias Elomaa ovat sivussa perjantain harjoitusottelusta.