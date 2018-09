Autosport: Kris Meeke Mäkisen ja Toyotan tutkassa – Esapekka Lapin korvaajaksi

– Olen puhunut hänen kanssaan, ja hän voisi olla yksi mahdollisuus. Kartoitamme eri vaihtoehtoja. Kris on todella nopea kuljettaja, joskus jopa liian nopea. Mutta hän on oikeassa iässä ja hänellä on kokemusta, Mäkinen miettii Autosportille.

Meeke sai lähteä Citroenilta, ajettuaan ulos Portugalin rallissa toukokuussa. Lappi puolestaan kävi Autosportin tietojen mukaan Citroenin tehtaalla, ja hänen taustatiiminsä neuvottelee nyt tallin kanssa sopimuksesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tiedän, mitä teen ensi vuonna. Olen tehnyt päätökseni, Lappi sanoi paljastamatta asiaa tarkemmin.