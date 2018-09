Katajan seitsemäs kausi europeleissä käynnistyy torstai-iltana kotiottelulla - "Ei voi ottaa yhtään taka-askelta"

Joensuun Katajan kautta aikojen seitsemäs europelikausi käynnistyy torstaina kotikentällä. Ensimmäinen vastustaja taistelussa pääsystä Europe Cupin lohkovaiheeseen on puolalainen Rosa Radom, joka isännöi toista osaottelua ensi viikon keskiviikkona. Paikka seuraavalle karsintakierrokselle ratkeaa kahden ottelun yhteistuloksella.

Otteluparin voittaja kohtaa toisella karsintakierroksella (pelipäivät 3. ja 10. lokakuuta) Katajalle entuudestaan tutun bulgarialaisjoukkueen Rilski Sportistin, jota vastaan joukkue kamppaili Europe Cupin alkulohkovaiheessa kolme vuotta sitten. Voittaja tästä parista etenee 17. lokakuuta käynnistyvään Europe Cupin lohkovaiheeseen.

Joensuun Katajan uusi päävalmentaja Juha Sten on levollinen ennen tärkeää ottelua.

– Olen positiivisin ja luottavaisin fiiliksin. Puolustuspään ilmeeseen ja tekemiseen voi olla suhteellisen tyytyväinen. Pelimme on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Rosa on kovaa ja aggressiivisesti pelaava joukkue, jolla on muutamia erinomaisia yksilöitä, Sten sanoo Katajan tiedotteessa.

– Luvassa on takuulla inhottava vastus, jota vastaan ei voi ottaa yhtään taka-askelia. Haluankin, että kun pallo nousee ilmaan, kaikki jää kentälle, hän jatkaa.

Katajan ja Rosa Radomin välinen ottelu käynnistyy Joensuun areenassa kello 18.30.

Lähde: Katajan tiedote

