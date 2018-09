Joen Jujulle tehtiin oma kannustuslaulu - "Kotikaupungissani on Jujua!"

Joen Jujulle on tehty oma kannustuslaulu Päämäärä. Se esiteltiin yllätyksenä torstaina Rantakylän halliin kokoontuneille Jujun tyttöjunioreille.

- Jujun joukkueille on aina tärkeää toisten tsemppaaminen peleissä ja mikäpä kannustaisi hyviin suorituksiin paremmin kuin seuran oma kannustuslaulu, idean isäksi tunnustautuva Anders Sutinen kertoo seuran tiedotteessa.

Sutinen vinkkasi asiasta säveltäjä Kalle-Aleksi Nissiselle sekä sanoittajille Marko Makkoselle ja Ville Kekkoselle, jotka tarttuivat tuumasta toimeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Urheilu ja musiikki ovat olleet lähellä sydäntä. Tämä on hieno tapa nostaa molempia. On myös suuri kunnia päästä tekemään hienolle joensuulaiselle urheiluseuralle biisi. Kotikaupungissa on Jujua, Nissinen hekumoi.

- Kotikaupungissani on Jujua!, kehui Ville Kekkonen.

Naisten SM-liigaan lähivuosina tavoittelevalla Jujulla on junioreita kaikkiin ikäluokkiin, sekä kolme eri naisten sarjojen joukkuetta.