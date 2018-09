Fury ja Wilder iskevät mestaruudesta joulukuun alussa

Brittinyrkkeilijä Tyson Fury haastaa Deontay Wilderin ammattilaisnyrkkeilyjärjestö WBC:n raskaan sarjan mestaruusottelussa 1. joulukuuta, WBC kertoi. Yhdysvaltalaismedian mukaan ottelupaikka ratkeaa myöhemmin. Yksi vahvoista vaihtoehdoista on Staples Center Los Angelesissa.

– Sopimukset ottelusta on allekirjoitettu, ja ottelun promootiokiertue alkaa Lontoosta 1. lokakuuta. Se jatkuu New Yorkissa ja Los Angelesissa, promoottori Haymon boxing kertoi.

Wilderin tilillä on 39 tyrmäysvoittoa 40 ottelusta. Fury on entinen IBF-, WBA-, IBO- ja WBO-liittojen raskaan sarjan maailmanmestari, jolla on viime vuosina ollut paljon henkilökohtaisia ongelmia. Fury on ollut julkisuudessa esimerkiksi päihteidenkäyttönsä vuoksi. Hän on 27 ammattilaisottelunsa jälkeen edelleen voittamaton.

