Savon Sanomat: Lapinlahden ja Kuortaneen kilpailut vaarassa pudota yleisurheilun GP-sarjasta, Joensuu olisi pitämässä paikkansa

Tänä vuonna kilpailut käytiin Espoossa, Kuortaneella, Joensuussa, Lapinlahdella ja Lappeenrannassa, mutta ensi vuonna myös Tampere, Jyväskylä ja Lahti haluavat kisat. Lappeenranta ei ole vaihtoehto ensi vuoden GP-paikkakunnaksi, koska siellä järjestetään Kalevan Kisat.

– Meillä on seitsemän mitat täyttävää paikkakuntaa, jotka voivat tulla kysymykseen. Tässä on vielä monta liikkuvaa osaa, Kansainvälisen ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksissa istuva Antti Pihlakoski, jolla on osallistumisoikeus myös SUL:n hallituksen kokouksiin, kertoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

SUL ei tehnyt tämän viikon palavereissaan päätöstä paikkakunnista.

– Asia jäi pöydälle, eikä mitään ole lopullisesti päätetty. Hallitus sen viimekädessä päättää, Pihlakoski sanoo.

Savon Sanomien tietojen mukaan kilpailuvaliokunta esitti, että Jyväskylä ja Tampere otettaisiin Kalevan kisoja isännöivän Lappeenrannan ja järjestelyissään epäonnistuneen Espoon tilalle kalenteriin.