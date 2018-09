Herola nousi rullahiihto-osuudella kahdeksanneksi – Seidl juhli voittoa

Suomen Ilkka Herola sijoittui kahdeksanneksi yhdistetyn kesä-gp:n kilpailussa Slovenian Planicassa. Herola starttasi kymmenen kilometrin rullahiihto-osuudelle kolmanneltatoista sijalta ja oli kuudenneksi nopein hiihtäjä.

Mäkiosuuden paras Itävallan Mario Seidl piti kärkipaikkansa rullilla ja oli maalissa 33 sekuntia ennen maanmiestään Martin Fritziä. Herola jäi voittajasta minuutin ja kahdeksan sekuntia, kun mäen jälkeen eroa oli lähes kaksi minuuttia.

Seidl on kesäsarjan kärkitilalle ennen sarjan viimeistä kilpailua. Seidlilla on 356 ja toisena olevalla Herolalla 278 pistettä. Itävallan Martin Fritz on 216 pisteellä kolmantena.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kesä-gp:n viimeinen kilpailu käydään Planicassa sunnuntaina.

- - - - - -

Korjattu aiempaa uutista klo 19.12. Herola on kokonaistilanteessa toisena, ei neljäntenä.