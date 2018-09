Kiteellä koko tähänastisen uransa pelannut Simo Rahunen siirtyy Joensuun Mailaan - "Urheilu vaatii silloin tällöin muutosta"

Joensuun Maila ja Simo Rahunen ovat solmineet kaksivuotisen pelaajasopimuksen, tiedottaa Joensuun Maila. Kiteen Pallon kasvatti Simo Rahunen, 28, debytoi miesten Superpesiksessä kaudella 2006, josta saakka mies on edustanut kiteeläisseuraa.

– Itsellä oli taustalla ajatus pienelle hengenvedolle ja muutoksen tarpeelle. Urheilu vaatii silloin tällöin muutosta ja uudistumista. Kun Joensuusta oltiin yhteydessä ja keskusteltiin, tunne muutoksesta voimistui ja ajatuksemme seuran kanssa kohtasivat hyvin. Innostus kasvoi syksyn edetessä ja lopulta sopimuksen tekeminen oli hyvinkin selvä asia, kertasi Rahunen sopimuksen taustoja tiedotteessa.

Vasemmalta lyövä Rahunen on urallaan iskenyt 11+63=74 juoksua ja kärkilyöntejä on kertynyt 986 kappaletta. Ulkopelissä mies on totuttu näkemään polttolinjassa ja siepparin paikalla.

– Joensuussa on laadukas ja kova joukkue. Itse asennoidun ehdottomasti niin, että pelipaikka ei ole itsestäänselvyys, kun täällä on niin paljon laadukkaita pelimiehiä. Otan tämän urheilullisena haasteena itselleni, että pystyn kehittymään ja tuki on siihen hyvä, kun vain hoitaa itse asiansa hyvin, jatkoi Rahunen.

Kokenut Rahunen on pelannut miesten Superpesistä 329 ottelua.

– Olen asennoitunut harjoitteluun sillä ajatuksella, että pelaan numerolla kolme. Totta kai se on realismia, että numero voi olla joku muu, mutta valmistan itseäni niin ja se on pääjuttu sisäpelissä. Ulkopelissä pyrin olemaan linjassa sellainen pelaaja, joka on luotettava ja vastuuta kantava.

– Mielenkiintoista on ollut seurata JoMan ulkopelin muutoksia ja kehitystä. Se tuo koko hommaan hyvää dynamiikkaa, että asioita uskalletaan tehdä eri tavalla. Sitten kun on hyviä jätkiä eri paikoille, niin parhaimmillaan se näyttää tuolta, kuin nyt kauden lopussa. Nyt on aito mahdollisuus oppia itselläkin jotain uutta. Kiinnostunein mielin tästä lähdetään kohti tulevaa kautta, Rahunen totesi tiedotteessa.

Joensuun Maila voitti päättyneellä kaudella seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden. Kiteen Pallo oli runkosarjan kahdeksas mutta putosi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Kouvolan Pallonlyöjille.

Lähde: Joensuun Maila