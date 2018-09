Jussi Leppälahdesta tulee Jipon uusi päävalmentaja - "Jaamme samanlaisia arvoja ja intohimoa"

Jalkapallon Kakkosessa pelaava joensuulainen Jippo saa ensi kaudeksi uuden päävalmentajan. Espoolainen Jussi Leppälahti , 32, on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen Jipon kanssa. Leppälahden sopimuksessa on optio myös kaudesta 2020. Jippo tiedotti valmentajasopimuksesta tiistaina.

Leppälahti kehuu auliisti tulevaa työantajaansa.

– Jippo on erittäin mielenkiintoinen seura. Seuraa johdetaan terveellä tavalla, ja näen paljon aitoa halua saada hienoja asioita aikaan. Olosuhteet paranevat uuden hallin myötä ja seura on täynnä hyviä ihmisiä, Leppälahti suitsuttaa seuran tiedotteessa.

– Huomasimme seuran kanssa, että molemmilla osapuolilla on halu kehittyä edelleen ja jaamme samanlaisia arvoja ja samanlaista intohimoa. On hieno fiilis päästä osaksi Jipon mahtavaa tarinaa.

Jippo on pelannut kaudet 2016–2018 nykyisen päävalmentajan Jouni Lehtimäen johdolla.

– Olen katsonut tämän kauden kaikki ottelut videolta, ja nyt livenäkin näin muutaman pelin. Täytyy sanoa, että Lehtimäki on tehnyt mahtavaa työtä päävalmentajana. Hän on luonut erinomaiset pohjat edustusjoukkueeseen ja tehnyt pelaajien kanssa loistavaa duunia. Sitä työtä on upeaa päästä jatkamaan, painottaa Leppälahti.

Leppälahti on hankkinut kannuksensa pääkaupunkiseudulla niin aikuisten kuin etenkin nuorten valmentajana. Jalkapalloväelle Leppälahti on tuttu myös urheilulehti Elmon toimittajana.

Jussi Leppälahti