Niku teki kaksi Winnipegin voitossa – valmentaja tyytyväinen: "Kun hän pelaa noin, hän ei ole kaukana NHL-paikasta"

Suomalaiset olivat vireessä NHL-jääkiekkoliigan harjoituspeleissä tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja paikasta tähtiliigan auringossa taistelevilta nuorukaisilta saatiin hyviä näyttöjä. Winnipegin puolustaja Sami Niku viimeisteli kaksi maalia Jetsin kaataessa Calgaryn jatkoajalla 5–4, ja viisi muutakin suomalaista pääsi maalin makuun.

Niku, 21, maisteli NHL-pelejä huhtikuun alussa ja maalasi Montrealin verkkoon uransa toistaiseksi ainoassa taalaliigan ottelussa. AHL-farmiliigassa ex-JYP-pelaaja viimeisteli 16 osumaa viime kaudella. Nyt haussa on vakituisempi pesti pääliigassa.

– On aina kiva tehdä maali, ja nyt tein kaksi. Mutta ei peli ollut niin huippuhyvä minulta, pystyn pelaamaan paljon paremmin, Niku selvitti Jetsin Twitter-tilillä.

– Harjoitusleiri on sujunut aika hyvin, ja tämä oli paras pelini. Hyökkäyspäässä on mennyt aika hyvin, mutta puolustaminen voisi olla paljon parempaa.

Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice iloitsi Nikun esityksestä.

– Okei, hän teki kaksi, mutta mikä vielä parempaa on se, että kun vertaa häntä vuoden takaiseen, hän liikkuu vahvemmin ja on varmempi jäällä. Hänen pelinsä näyttää erilaiselta kuin vuosi sitten, vahvemmalta. Ja kun hän pelaa noin, hän ei ole kaukana paikasta NHL:ään, Maurice jutteli seuran Twitterissä.

Calgaryllekin osui nuori suomalaispuolustaja, kun 19-vuotias Ilves-kasvatti Juuso Välimäki vei Flamesin 1–0-johtoon avauserässä. Maali oli Välimäelle toinen tällä harjoituskaudella.

Kahteen suomalaismaaliin ylsi myös Montrealin Artturi Lehkonen, jo NHL-paikkansa vakiinnuttanut hyökkääjä. Canadiens peittosi Toronton 5–1, ja voittajista Joel Armia keräsi kaksi ja Jesperi Kotkaniemi yhden syöttöpisteen. Kasperi Kapanen avasi syksyn maalitilinsä tekemällä maalin Maple Leafsille. Muita osumia ei Montreal-vahti Antti Niemi päästänytkään taakseen. Niemelle kirjattiin 29 torjuntaa.

"Valmis NHL:ään"

Dallasin 5–3-voitossa Minnesotasta nähtiin kaksi suomalaismaalaria. Roope Hintz vei Starsin johtoon ja Esa Lindell teki texasilaisille 2–1-johtomaalin. Kumpikin sai lisäksi tililleen syöttöpisteen. Ykkösketjuun päässyt Hintz, 21, oli järjestämässä Jamie Bennin 4–3-voittomaalia.

– Tuntui hyvältä (pelata kärkiketjussa). Yritin parhaani, ja yritän sitä joka ilta. Pelata paremmin, yritteliäämmin, se on paras keino (yltää NHL-paikkaan), Hintz totesi Starsin Twitter-tilillä.

Dallas-kapteeni ja joukkueen ykköstähti Benn oli vaikuttunut Hintzistä. Benn väläytti, että Hintz olisi nyt "valmis NHL:ään".

– Hän taisi solahtaa (ykkösketjuun) varsin hyvin. Hän luistelee hyvin ja nopeasti, hänellä on hyvä kroppa. Hänen kanssaan on helppo pelata, Benn sanoi.

Suomalaispisteitä kolahti myös New Jerseyn Sami Vataselle ja Vegasin Erik Haulalle. Kumpikin keräsi syöttöpisteen tappiopelissä, New Jerseyn kaatoi New York Rangers 4–3-jatkoaikamaalilla ja Vegasin Colorado maalein 5–3.