Joensuun Maila solmi neljä uutta pelaajasopimusta

Nelikosta Kasperi Hämäläinen, Justus Niemeläinen ja Samuel Tirkkonen ovat Joensuun Mailan omia kasvatteja. Joni Lehikoinen on Tohmajärven Pompun kasvatti. Koko nelikko kirjoitti kaksivuotiset sopimukset Joensuun Mailan kanssa.

Joni Lehikoinen, 19, Lehikoinen siirtyi Joensuun Mailaan kaudella 2016. Viime Kausi oli Lehikoiselle ensimmäinen kausi miesten Superpesiksessä, kun mies pelasi täyden kauden Haminan Palloilijoiden riveissä.

– Lehikoisen urakehitys on edennyt suunnitelmallisesti ja pykälä pykälältä kohti JoMan edustusmiehistöä. Joni on lahjakas etukenttäpelaaja, jolta löytyy myös tarvittava nöyryys harjoitteluun, sekä voitonnälkää. Joni on myös pelaaja, jolle joukkueen etu on tärkein, kommentoi urheilutoimenjohtaja Petri Pennanen seuran verkkosivuilla.

Kasperi Hämäläinen, 18, on kulkenut Joensuun Mailan junioripolun läpi. Päättyneellä kaudella mies pelasi uransa ensimmäisen miesten Superpesis-ottelun Joensuun Mailan paidassa Vimpelin Saarikentällä. Justus Niemeläinen, 16, pelasi kuluneen kauden B-poikien SM-sarjaa ja miesten suomensarjaa. Samuel Tirkkonen, 16, on Niemeläisen tapaan pelannut kuluneen kauden B-poikien SM-sarjaa ja miesten suomensarjaa.

Joensuun Mailan sopimustilanne:

Juha Puhtimäki 2019

Iiro Kuosa 2020

Mikko Kemppainen 2019

Tuomas Jussila 2019 (+optio 2020)

Konsta Kettunen 2019

Juha Niemi 2019

Lauri Kivinen 2019

Henri Litmanen 2019

Konsta Piironen 2019

Matias Hänninen 2019

Erkka Gröhn 2019 (+optio 2020)

Simo Rahunen 2020

Joni Lehikoinen 2020 (+optio 2021)

Kasperi Hämäläinen 2020

Justus Niemeläinen 2020 (+optio 2021)

Samuel Tirkkonen 2020 (+optio 2021)

Lähde: Joensuun Mailan verkkosivut