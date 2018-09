Media: Abramovitsh haluaa päälle 3,3 miljardia myydäkseen Chelsean

Jalkapallon Englannin Valioliigan jätteihin lukeutuvan lontoolaisjoukkueen Chelsean venäläisomistajahaluaa muhkean ennätyssumman, jotta luopuu seurasta. Uutistoimisto Bloomberg kertoi lähteeseensä vedoten, että Abramovitshin hintapyyntö on kolme miljardia puntaa eli yli 3,3 miljardia euroa.

Aiemmin Abramovitsh on Bloombergin mukaan kieltäytynyt 2,3 miljardin dollarin eli noin 1,9 miljardin euron tarjouksesta. Jo tuo summa olisi ollut ennätys urheiluseuran myynnissä.

Abramovitsh osti talousvaikeuksissa painineen Chelsean vuonna 2003, ja hän on sen jälkeen lainannut seuralle yli 1,2 miljardia euroa. Menestystä on tullut: ennen Abramovitshia vain kerran Englannin mestaruutta juhlinut Chelsea on voittanut hänen omistuksessaan viisi liigamestaruutta, viisi cup-mestaruutta sekä Mestarien liigan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy