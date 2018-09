Maalivahti Janne Juvonen vaihtaa Pelicansista Itävaltaan

Eno Jetsin kasvatti, maalivahti Janne Juvonen, 23, jatkaa uraansa Itävallan pääsarjassa (EBEL) HC Innsbruckin joukkueessa. Keskiviikkona julkistettu sopimus kattaa tämän kauden, mutta sisältää pykälän, joka mahdollistaa siirtymisen muualle.

Uransa alkutaipaleella Jokipoikien junioreissa pelannut Juvonen on edustanut Lahden Pelicansia vuodesta 2011 lähtien. Maalivahtilupaus teki liigadebyytin heti ensimmäisellä kaudella ja viimeiset neljä kautta hän on ollut isossa roolissa. Juvosen sopimus Pelicansin kanssa loppui viime kauteen, mutta edelleen Lahdessa asuva maalivahti on treenannut tiiviisti ja pitänyt kuntoaan yllä uutta pelipaikkaa odotellessa.

- Tein kesän oheisharjoittelua yksin, mutta nyt mukana on ollut myös fysiikkavalmentaja Sami Tiainen. Muutaman kerran viikossa olen käynyt jäällä Pelicansin A-nuorten mukana. Fiilikset Itävallasta ovat hyvät. Pääsen harjoittelemaan ja pelaamaan joukkueen mukana, Juvonen kertoo.

