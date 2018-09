Mestiksen uusi pomo: Sarja ei nauti ansaitsemaansa arvostusta

Jääkiekon Mestiksen operatiivisena johtajana aloitti hiljattain Olli Aro , 38. Perjantaina alkava kausi on hänelle ensimmäinen uudessa pestissä.

- Isossa kuvassa positiivista on se, että on tullut huomattavasti keskustelua Mestiksen merkityksestä suomalaisessa kiekkoilussa, Aro aloittaa.

- Haluamme olla innovatiivinen kasvattajasarja niin, että voimme kasvattaa parempia osaajia. Olemme lanseeranneet kolme tärkeää mittaria: paljon voimme tuottaa pelaajia, valmentajia ja seurahenkilöstöä Mestiksessä.

Espoo Unitedin taustoilla viime vuosina toiminut Aro korostaa, ettei jääkiekkoliitossa kuitenkaan ajatella vain yksilölähtöisesti.

- Ensisijainen tehtävä on kasvattaa seuroista parempia paikkoja. Seura ja paikallisuus ovat avainasioita.

- Se voi kuulostaa korulauseelta eikä se ole helppo yhtälö, mutta seurojen täytyy pystyä kokemaan, että heitä palvellaan.

Aron mukaan yksi Mestiksen ongelmista tällä hetkellä on se, ettei sarjaa osata tuoda ihmisille tarpeeksi esille.

- Tässä on paljon hyviä asioita urheilullisesti. Näen, ettei sarja nauti sitä arvostusta, jonka se ansaitsee. Meidän on tehtävä duunia sen eteen. Mitään nopeaa pilleripurkkia siihen ei ole, Aro sanoo.

- Aiemmin kesällä esillä oli tämä palkintoraha-asia. Niiden poistuminen voi ulkopuoliselta kuulostaa karulta, mutta se oli seurojen oma päätös. Ne rahat halutaan käyttää sarjan kehittämiseen.

Aro sanoo suoraan, että hänen mielestään sarjojen tulisi olla auki.

- Vaan se ei ole ihan niin yksinkertaisesti ratkaistavissa. Onneksi nyt niin päin on, että Mestiksestä voi tippua ja Suomi-sarjasta nousta.

- Paikallisesti Mestis on merkittävässä asemassa. On lukuisia paikkakuntia, jossa on aitoa yhteisöllisyyttä.

