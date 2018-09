Busquets, 30, on pelannut Barcelonan ykkösmiehistössä vuodesta 2008 ja on voittanut seurassa seitsemän liigamestaruutta sekä Mestarien liigan kolmesti. Espanjan maajoukkueessa hän on saavuttanut MM- ja EM-kultaa.

Barcelona on sorvannut pitkät jatkosopimukset aiemmin myös Lionel Messin (vuoteen 2021 asti), Marc-Andre ter Stegenin (2022) ja Samuel Umtitin (2023) kanssa.

