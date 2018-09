Lehterä näytti alivoimaosaamistaan, pelipaikka ei vielä varma

Jori Lehterän vahva alivoimapelaaminen nousi esiin, kun hänen NHL-seuransa Philadelphia Flyers pelasi viimeisen harjoitusottelunsa ennen kauden alkua. Philadelphia voitti Bostonin 4–1, ja Lehterä syötti Michael Rafflin kahdesti maalintekoon.

Viime päivinä Lehterä on ollut esillä huumausaine-epäilyjen takia. MTV kertoi keskiviikkona, että Lehterä on yksi 23 epäillystä huumausainevyyhdissä, jossa osaa epäillään huumeiden käytöstä ja osaa esimerkiksi myynnistä. Lehterä on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Seura ja pelaaja ovat keskustelleet aiheesta, ja NHL tutkii tapausta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Flyersiä tiiviisti seuraava Philadelphia Inquirer -lehden toimittaja Sam Carchidi arvioi ottelun jälkeen, että Lehterä kuuluu kuuden hyökkääjän ryhmään, joista viisi saa paikan NHL-joukkueessa. Harjoitusottelussa Lehterä oli Carchidin mukaan erinomainen.

Toisessa erässä Lehterä taisteli kiekon itselleen alivoimalla, veti puolustajan kimppuunsa ja syötti maalin edessä odottaneen Rafflin avopaikkaan. Toisen kerran kaksikon yhteistyö toi maalin aivan ottelun lopussa.

Flyers aloittaa NHL-kauden 4. lokakuuta vierasottelulla Las Vegasia vastaan.

Bostonissa puolustaja Urho Vaakanainen odottaa joukkueen valmennusjohdon ratkaisua, pääseekö hän mukaan NHL-ryhmään.

– Minusta harjoitusleiri oli hyvä. Tein parhaani, ja voin olla tästä ylpeä. Nyt valmentajat päättävät, pääsenkö pelaamaan. Uskon olevani valmis NHL:ään, Vaakanainen sanoi Bostonin Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

Jokipojissa kiekko-oppinsa saanut Vaakanainen pelasi Philadelphiaa vastaan 19.31 minuuttia. Bostonin maalilla Tuukka Rask antautui neljästi ja torjui 20 kertaa.

Kärpät-taustainen puolustaja Vili Saarijärvi teki Detroitille 1–0-maalin ylivoimalla, kun joukkue kaatoi Toronton 5–1. Calgaryn riveissä Ilveksen kasvatti, puolustaja Juuso Välimäki sai syöttöpisteen, mutta Edmonton kukisti Calgaryn 4–3. Oilers lepuutti muun muassa Jesse Puljujärveä ja maalivahti Mikko Koskista.

Floridan Aleksander Barkov pelasi runsaat 20 minuuttia ja syötti maalin paikallispelissä Tampa Baytä vastaan. Tampa voitti 3–2.

Columbuksen puolustaja Markus Nutivaara syötti joukkueensa lohdutusmaalin päätöserän puolivälissä, kun Chicago kukisti Columbuksen 4–1. Hävinneiden maalilla Joonas Korpisalo torjui 23/27 kiekkoa.