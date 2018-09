Ranch Kelly ravasi upean voiton Pariisissa

Suomalaiset ravifanit saivat nauttia harvinaisesta herkusta Pariisin iltapäivässä Vincennesissä. Anne Luttisen terästamma Ranch Kelly viiletti Hannu Torvisen ajamana ylivoimaiseen voittoon Prix Ovidius Naso -lähdössä. Ranch Kelly on tehnyt uskomattoman kauden Suomessa ja Ruotsissa. Nyt myös Ranska on valloitettu. Katri Rantala on menestystamman kasvattaja.

Torvinen oli päättänyt näyttää, kuinka hyvä suomalaistamma on. Hän ajoi päättäväisesti heti alussa eteenpäin, ja Ranch Kelly porhalsi keulaan. Ensimmäiset 600 metriä mentiin hurjasti 06,1 ja 1 100 metriä 10,1. Loppusuoran alussa Ranch Kelly lähti eroon muista ja oli omaa luokkaansa. Ykköspalkinto oli 31 500 euroa ja voittoaika 10,1a/2100 metriä. 1 000 metrin ratojen SE-tulos 11,5 on Ranch Kellyn nimissä. Ruotsalaisjenkki Delicious U.S. on tammojen 1 000 metrin ratojen ME-tuloksen haltija. Se ravasi Sundsvallissa vuonna 2015 ajan 10,0a.