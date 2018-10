Puola uusi lentopallon maailmanmestaruutensa – toisti neljän vuoden takaisen temppunsa ja kaatoi Brasilian MM-finaalissa

Puola on voittanut lentopallon miesten maailmanmestaruuden. Puola kukisti Italian Torinossa pelatussa loppuottelussa Brasilian suoraan erin 3–0 (28–26, 25–20, 25–23).

Maailmanmestaruus on Puolalle toinen perättäinen ja kaikkiaan kolmas. Myös edellisissä MM-kisoissa neljä vuotta sitten Puola voitti finaalissa Brasilian, tuolloin kisat pelattiin Puolan kotikentällä.

Puolan ensimmäinen maailmanmestaruus on vuodelta 1974. Eniten mestaruuksia on Neuvostoliitolla, kuusi. Brasilia on voittanut maailmanmestaruuden kolmesti.

Kaksi vuotta sitten Brasilia voitti olympiakultaa Riossa, mutta MM-finaalissa se oli lopulta yllättävän aseeton. Brasilia pisti Puolan koville avauserässä, jossa se selvitti kolme Puolan eräpalloa. Puola kuitenkin vei erän nimiinsä ja oli seuraavissa erissä selvemmin vastustajaansa parempi.

Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin Puolan Bartosz Kurek, joka oli liekeissä myös finaalissa ja kirjautti 24 pistettä. Kurek oli 171 pisteellään myös turnauksen paras pistemies. Brasilian tehokkain pelaaja finaalissa oli 14 pistettä tehnyt Wallace De Souza.

MM-pronssia otti Yhdysvallat, joka kaatoi aiemmin sunnuntaina pronssiottelussa Serbian 3–1.

Mitalipelit pelattiin Torinon Pala Alpitourissa, samassa hallissa, jossa Suomi hävisi Ruotsille jääkiekon olympiafinaalin vuonna 2006.

Suomen sijoitukseksi MM-kisoissa tuli jaettu 13:s.