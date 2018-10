Jesse Joensuu jäädytti hattutempullaan Sotshin

Jokerit jatkaa KHL-jääkiekkoliigan länsilohkon kärjessä, kun se löi kaukalossaan Sotshin 4–2. Helsinkiläisten voiton takuumiehenä kunnostautui Jesse Joensuu, joka takoi ylivoimaosumillaan hattutempun jo ennen kamppailun puoltaväliä.

– Hieno fiilis tietysti saada hattutemppu. Edellisen kerran onnistuin siinä AHL-liigassa 2010, Joensuu naurahti.

Ensimmäisensä Sotshin verkkoon laitahyökkääjä Joensuu upotti ohjauksella pelin 12. minuutilla Artem Tomilinin kaksiminuuttisen aikana. Toisessa erässä Joensuu iski lähietäisyydeltä kahdesti vieraiden jäähyjen aikana.

– Meidän ylivoima on ollut tuloksellisesti huono, vaikka emme ole sitä paljon päässeetkään pelaamaan, Joensuu puntaroi.

Joensuu muodosti ketjun Brian O´Neillin ja John Normanin kanssa. Sama trio osallistui isosti Jokerien ennätyssuureen voittoon kaksi viikkoa sitten, jolloin Traktor kylvetettiin murskalukemin 8–0. Tuolloin Norman ylsi hattutemppuun ja kokosi huippupisteet 3+2.

– Olemme pelanneet aika hyvin Johnin ja Brianin kanssa. Mutta kun on tullut maaleja, niin ne ovat syntyneet ryppäissä. Toivottavasti saisimme onnistumisia tasaisemmin, niin pelihuumori pysyisi mahdollisimman hyvänä, Joensuu kuvasi.

Jyräystä keskijaksolla kotikaukalossa

Yksi seikka erottui jälleen Jokerien voitossa. Helsinkiläiset veivät toisen erän 3–0. Jokerit on ollut kaukalossaan häikäisevän tehokas keskimmäisellä 20 minuuttisella, sillä sen saldo seitsemästä kotipelin toisesta erästä on 18 tehtyä ja vain 1 päästetty maali. Jokerit ei ole hävinnyt ainuttakaan toista erää kotiyleisönsä edessä, ja ainoastaan kerran vastustaja on yltänyt kyseisellä jaksolla tasoihin, tuolloin 0–0-lukemilla.

– Se on itse asiassa tosi hyvä saldo. Jännä juttu, usein toinen erä on vaikea joukkueille, kapteeni Sami Lepistö hämmästeli.

Seuraavaksi Jokerit saa vastaansa varsinaisen mittarin, sillä pian se isännöi Pietarin SKA:ta.

– Se on karkki, joka odottaa lauantaina, Joensuu maisteli.