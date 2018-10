Suomen miesten koripallomaajoukkueen vahvuuteen kuuluvan laitahyökkääjä Carl Lindbomin ura jatkuu Puolan liigassa. 26-vuotiaan Lindbomin seura on viime kaudella puolivälieriin selvinnyt Rosa Radom. 206-senttinen Lindbom pelasi viime kaudella Liettuan ja Kroatian pääsarjoissa.

– Nähdäkseni Puolan liiga ja Rosa Radom on paras skenaario minulle tässä vaiheessa uraani. Puolan liiga on kovatasoinen, siellä pelataan fyysistä taitokoripalloa, ja minulle on luvassa merkittävä rooli pudotuspelitason joukkueessa, Lindbom kertoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Aikuisten maaotteluita Lindbomille on kertynyt 47. Tapiolan Hongassa koripallo-oppinsa saanut Lindbom oli mukana vuoden 2017 Susijengin EM-kisajoukkueessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy