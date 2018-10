Kontiolahden hiihtokausi alkaa ensi viikolla - kausikortteja mennyt lähes odotetusti

Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy:n historian ensimmäinen kausikorttien ennakkomyyntikampanja on sujunut lähes odotetusti, yhtiö tiedottaa.

Ennakkomyynnin tavoitteena on 500 kausikorttia. Tällä hetkellä myytyjä tai varattuja kortteja on noin 340, joista uusien hiihtäjien kausikortteja on yli 50.

- Kaikkiaan henkilökohtaisten kausikorttien määrän tavoitteena on 650 kausikorttia, joista 100 kappaletta olisi ulkomaalaisten leiriryhmien ostamia, tiedotteessa listataan.

Viime vuonna kortteja meni noin 280.

Ennakkomyyntikampanja päättyy perjantaina. Kontiolahden hiihtokausi alkaa ensi viikon perjantaina 12. lokakuuta. Käytössä on 2,2 kilometrin pituinen latu, jossa on kaksi perinteisen latua rinnakkain.