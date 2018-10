Joensuussa perjantaina ammattilaisnyrkkeilyilta - Loikkanen pääottelussa

Joensuulaisessa ravintola Kerubissa pidetään perjantaina kansainvälinen nyrkkeilyilta, jonka järjestää ammattinyrkkeilytalli Steel Ring Productions. Illan kaksi ammattilaisnyrkkeilyottelua nähdään kello 22 alkaen.

Ensin kehissä on Suomen historian nuorin ammattinyrkkeilijä Elias Okkonen, joka kohtaa slovakialaisen kehäketun Elemir Rafaelin, jolla on takanaan peräti 145 ammattilaisottelua. Vasta 17-vuotias oululainen on voittanut kaikki kolme ammattilaisotteluaan.

Illan pääottelussa kehiin astelee Joensuussa ja Tampereella vaikuttava Lotta Loikkanen, joka kohtaa slovakialaisen Claudia Ferenczin kahdeksaneräisessä kamppailussa.

Loikkaselle uuden haasteen tuo se, ettei hän ole aiemmin otellut kahdeksaneräistä ottelua.

- Kunto on hyvä, ei pitäisi olla ongelmaa, etteikö kahdeksaa kahden minuutin erää minuutin tauoilla jaksaisi riehua. Ehtii ehkä hieman enemmän taktikoida ja katsoa alkuun, millainen tyyli kaverilla on, Loikkanen ennakoi.

Loikkasella on takanaan kolme voitettua ammattinyrkkeilyottelua. Voitto avaisi Loikkasen pääsyn MM-listalle ja mahdollisuuden titteliotteluun.

Tapahtuma alkaa kello 20, ja ensimmäisen kahden tunnin ajan ohjelmassa on olympiatyylin esiotteluita.