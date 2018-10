Hannes Pekkinen palaa mestarijoukkue JoMasta takaisin kasvattajaseuraansa KiPaan

- Alkukausi oli vähän hakemista, mutta loppukautta kohden peli parani ja pudotuspeleissä oli parasta peliä koko kesänä. Niin joukkueelta kuin itseltäkin. Viime kesänä pääsi toimimaan lajin huipulla ja sai paljon kokemusta sekä tietoa siitä, mitä menestyminen vaatii, Pekkinen summaa JoMa-visiittiään kiteeläisseuran verkkosivuilla.

Kiteelle Pekkisen toi takaisin halu päästä pelaamaan isommassa roolissa myös sisäpelissä.

- Päällimmäinen syy siirtoon on päästä kehittämään itseä pelaajana vastuullisessa roolissa. Ja kyllähän Rantakentällä on aina hienoa pelata, nuori mies kertoo.

Pekkinen aikoo olla suuressa roolissa Rantakentällä heti ensi kaudesta lähtien.

- Meillä on nuori ja nälkäinen, mutta pelaajien nuoruudesta huolimatta yllättävänkin kokenut porukka. Kaikki on mahdollista.

- Itsellä on ensi kaudella tavoitteena olla joukkueen avainpelaaja ja suorittaa kovalla tasolla läpi kauden. Joukkueen tavoitteet lyödään myöhemmin porukalla lukkoon, mutta kyllähän mitalista on päästävä pelaamaan, Pekkinen arvioi.

Myös Kiteellä Hannekselta odotetaan vastuunkantoa.

- Hannes on KiPan uutta, jo junioreissa menestystä saavuttanutta sukupolvea ja miehellä on potentiaalia isoon rooliin. KiPassa Hannekselle on vastuullinen rooli luvassa niin etukentällä kuin mailanvarresakin, Vesa Varonen sanoo.

Kiteen Pallon sopimustilanne kaudelle 2019:

Jani Ahonen

Jesse Eskelinen

Topi Hurskainen

Valentin Ikonen

Ville Kotro

Ville Liukku

Juhani Myyryläinen

Hannes Pekkinen

Jiri Pippola

Oskari Purmonen

Veli-Matti Sigvart

Juha Toikka

Antti-Jussi Toropainen

Samu-Kalle Varonen

Pelinjohtaja: Raimo Bragge

Lähde: Kiteen Pallon verkkosivut