Ronaldon sponsori Nike "syvästi huolissaan" raiskausepäilystä, Juventus puolusti supertähteään sosiaalisessa mediassa

Amerikkalainen urheiluvaatejätti Nike on huolissaan sponsoroimaansa jalkapallotähti Cristiano Ronaldoa koskevista raiskaussyytöksistä.

– Olemme syvästi huolissamme näistä järkyttävistä syytöksistä ja jatkamme tilanteen seuraamista tarkasti, Niken edustaja kertoi.

Ronaldo kuuluu Niken tärkeimpiin mainoskasvoihin ja saa yhtiöltä miljoonia dollareita vuosittain. Talouslehti Forbesin mukaan Ronaldo on koripallon NBA-tähtien LeBron Jamesin ja Michael Jordanin ohella yksi vain kolmesta urheilijasta, joiden kanssa Nike on tehnyt elinikäisen sopimuksen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös peliyhtiö EA Sports, jonka tuottaman FIFA-videopelisarjan kansikuvissa Ronaldo on esiintynyt, sanoi pitävänsä syytöksiä huolestuttavina ja tarkkailevansa tilannetta.

Yhdysvaltalainen entinen malli Kathryn Mayorga syyttää Ronaldoa raiskauksesta kesäkuussa 2009 hotellihuoneessa Las Vegasissa. Asiasta on avattu poliisitutkinta.

Ronaldo on kiistänyt syytökset ja sanonut olevan tyypillistä, että ihmiset haluavat olla kuuluisia mainitsemalla hänen nimensä. Hänen mukaansa raiskaus on hirvittävä rikos, joka on vastoin kaikkea sitä, mihin hän uskoo.

Myös Ronaldon työnantaja, torinolaisseura Juventus on puolustanut supertähteään.

– Cristiano Ronaldo on osoittanut viime kuukausina hienon ammattimaisuutensa ja omistautuneisuutensa, mitä kaikki Juventuksessa arvostavat. Melkein kymmenen vuoden takaiset väitetyt tapahtumat eivät muuta tätä näkemystä, jonka jakavat kaikki, jotka ovat olleet tekemisissä tämän suuren mestarin kanssa, Juventus tviittasi.

Ronaldo siirtyi Juventukseen täksi kaudeksi Real Madridista. Siirtosumma oli 100 miljoonaa euroa.