Jokipojista on valittu kolme pelaajaa Suomen alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen, joka kohtaa kolmesti Saksan Vierumäellä 19.-21. lokakuuta. Joensuulaisseurasta Saksa-otteluihin nimettiin maalivahti Paavo Kohonen, puolustaja Atte Lehikoinen ja hyökkääjä Rasmus Kuiri.

Kyseessä ovat vuonna 2003 syntyneen ikäluokan ensimmäiset maaottelut.

Suomen joukkueessa on Vierumäellä 44 pelaajaa. Heidät on jaettu kahteen joukkueeseen. Aluksi ensimmäinen joukkue kohtaa Saksan perjantaina. Toisella joukkueella on Saksa-ottelu lauantaina. Lopuksi kahden ryhmän parhaista pelaajista muodostetaan Suomen joukkue sunnuntain Saksa-peliin.

