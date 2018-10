Alexis Sanchez puski ManU:n nousuvoiton – Mourinho ehti käydä jo katastrofin partaalla

Jalkapallon Englannin Valioliigan Manchester Unitedin ja etenkin päävalmentaja Jose Mourinhon paineet olivat jo aika lailla maksimissaan, kun liigassa ensimmäiset seitsemän peliään voitotta pelannut Newcastle johti lauantai-illan peliä Manchesterissa 2–0. Viimeisen parinkymmenen minuutin aikana kotijoukkue kuitenkin takoi kolme maalia, voitti ja piti potkut loitolla Mourinhon takamuksesta.

Kaikki kilpailut mukaan lukien neljä edellistä peliään ilman voittoa pelannut ManU jäi alakynteen avauskymmenminuuttisella, kun Kenedy ja Yoshinori Muto osuivat Newcastlelle. Sen jälkeen pääosaan nousi Newcastlen maalivahti Martin Dubravka, mutta 70. minuutilla Juan Mata kavensi. Anthony Martialin tasoitus 76. minuutilla ei vielä saanut Mourinhoa täysin helpottumaan, mutta loppuvaiheissa katsomon riehaannuttanut Alexis Sanchezin 3–2-voittopusku sai portugalilaisluotsin tuulettamaan. Varsin vapautuneesti.

ManU on sarjassa kahdeksantena, eroa huomenna kärkiottelussa kohtaaviin Manchester Cityyn ja Liverpooliin on kuusi pistettä. Kolmantena sarjassa on Tottenham, joka voitti tänään Eric Dierin maalilla Cardiffin 1–0. Sarjanousija Wolverhampton jatkoi vahvaa alkukauttaan 1–0-vierasvoitolla Crystal Palacesta, Everton voitti vieraissa Leicesterin 2–1 ja Bournemouth murskasi alkukauden yllättäjän Watfordin vieraissa 4–0. Burnley ja Huddersfield pelasivat 1–1-tasapelin.

