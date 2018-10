KuPSin mitalijahti kiihtyi – Pennanen tykitti Ilveksen nurin

KuPSin mitalijahti jalkapalloliigassa sai uutta potkua, kun se kukisti Ilveksen. KuPSin 2–0-kotivoiton kapellimestari oli kapteeni Petteri Pennanen, joka viimeisteli molemmat maalit.

KuPS aloitti ottelun tyrmäävästi. Vain 12 sekuntia oli pelattu, kun Pennanen ampui Ilmari Niskasen keskityksestä 1–0-johtomaalin KuPSille. Maalia edelsi aloituksen jälkeen syöttöketju, eikä Ilves päässyt palloon lainkaan.

– On meillä selvä idea, miten aloitetaan. Nyt napsuivat syötöt kohdalleen, Pennanen sanoi.

Pennanen oli toistamiseen oikealla hetkellä paikalla 69. peliminuutilla. Hän täräytti pallon yläkulmaan, kun Ilveksen puolustus ei kyennyt kunnolla purkamaan KuPSin painostusta.

Pennanen on onnistunut tällä kaudella 11 kertaa maalinteossa, ja se on hänen ennätyksensä. KuPSin maalipörssin ykkönen on Rasmus Karjalainen, joka on viimeistellyt 16 osumaa.

Ilves piti palloa enemmän, mutta ongelma oli hampaaton hyökkäyspeli.

– Meillä oli huonolaatuisia syöttöjä viimeisellä kolmanneksella, Ilves-luotsi Jark ko Wiss analysoi.