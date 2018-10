Jokipojille kova vahvistus hyökkäyspäähän – mukana heti huomenna Ketterää vastaan

Kolme viime kautta Kiekko-Vantaata edustanut hyökkääjä Toni Leinonen , 26, on Jokipoikien tuorein pelaajahankinta.

Leinosella on vyöllään reilusti yli sata liigaottelua ja yhteensä lähes kaksisataa Mestis-ottelua. Liigassa hän edusti lähinnä HIFK:ta ja Mestiksessä Kiekko-Vantaata.

Pisteiden valossa hänen paras Mestis-kautensa oli 2016–17, jolloin 50 ottelussa syntyivät messevät tehopisteet 15+30, jotka oikeuttivat pistepörssin kuudenteen sijaan.

– Olemme olleet Tonin palveluksista kiinnostuneita pari viimeisintä kautta, pelaajakoordinaattori Mika Martikainen paljastaa seuran tiedotteessa.

– Toni on pelaajana tosi nopea ja luisteluvoimainen. Juuri sellainen pelaaja, jota ollaan etsitty hyökkäyspäähän, hän kuvailee.

Viikinkien kasvatti on pikemminkin laitahyökkääjä, mutta myös keskushyökkääjän rooli luonnistuu. Jokipojat on viime aikoina etsinyt riveihinsä juuri sentteriä.

– Hän tuo meille erilaisia vaihtoehtoja pystyessään pelaamaan erikoistilanteita, laiturina ja keskushyökkääjänä. Kertoo pelaajasta jo paljon, kun on toiminut kapteenina useampana kautena muun muassa K-Vantaassa. Hän tuo leveyttä hyökkäyskalustoon, mikä on erittäin tärkeää, kun pelaajia on ollut viime aikoina telakalla, päävalmentaja Jouni Varis jatkaa tiedotteessa.

Leinonen on mukana jo keskiviikkoiltana, kun Jokipojat isännöi Mehtimäellä Imatran Ketterää. Viime kausi oli hänellä rikkonainen, ja nyt ilman seuraa ollut Leinonen pääsee pitkästä aikaa tositoimiin.

– Pitää olla kärsivällinen hänen suhteensa. Mitään sankarin viittaa ei olla asettelemassa päälle, Varis muistuttaa.