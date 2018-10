Ilves ärjyy jääkiekkoliigassa häijysti – tamperelaisjoukkue nousi sarjataulukossa kolmanneksi

Ilves on nähty viime kausina miesten jääkiekkoliigan runkosarjassa vaatimattomilla sijoilla, mutta tänä syksynä peli on kulkenut. Keskiviikkona tamperelaisjoukkue kaatoi kotijäällään Mikkelin Jukurit 1–0.

Ilves on sarjataulukossa kolmantena, kun joukkueella on takana kymmenen ottelua. Muissa keskiviikon peleissä Sport haki 3–1-vierasvoiton HPK:sta, KalPa hävisi kotonaan SaiPalle voittolaukauskisan jälkeen 3–4, KooKoo taipui kotonaan Lukolle 1–4 ja Ässät synkisteli 2–5-kotitappiota Pelicansille.

Ilveksen ja Jukurien välisen ottelun ainoan osuman laukoi kotijoukkueen Panu Mieho, kun kamppailua oli takana runsaat neljä minuuttia. Maali oli täksi kaudeksi tamperelaisryhmään siirtyneelle Mieholle uran ensimmäinen Ilveksessä.

Tamperelaisjoukkue on voittanut neljä kamppailuaan perätysten, ja seitsemästä viime ottelustaan se on vienyt nimiinsä kuusi. Joukkue on pisteen karussa neljäntenä olevaa SaiPaa ja viidentenä majailevaa KalPaa.

Ässien kurimus jatkui

Sarjataulukon hännillä Ässien tilanne synkkeni entisestään.

Pelicansin Jesse Mankinen ja Jesse Ylönen veivät lahtelaisvieraat kahden maalin karkumatkalle, kun ottelua oli pelattu alle viisi minuuttia. Ässät ei noussut missään vaiheessa rinnalle ja kärsi selvän tappion.

Porilaisjoukkue majailee liigajumbona kerättyään kymmenestä kamppailustaan vain neljä pistettä. Ässien viime kausien saldo Pelicansia vastaan on vaisu, sillä joukkueiden kuudesta tuoreimmasta kohtaamisesta lahtelaiset ovat vieneet nimiinsä viisi.

Sarjan kärkikaksikkona jatkavat Kärpät ja TPS eivät pelanneet keskiviikkona. Ne ovat tositoimissa torstaina, kun HIFK isännöi TPS:ää, JYP Kärppiä ja Lukko HPK:ta.

Tappio Sportille tiesi HPK:n pitkän sarjan katkeamista, sillä hämeenlinnalaiset olivat voittaneet peräti kahdeksan kaksikon edellistä kohtaamista.

Sportin avainpelaajia oli maalivahti Sami Aittokallio, joka keräsi peräti 42 torjuntaa.