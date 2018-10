Kolumni: Korisliiga - päätuote vai puuhastelua?

Korisliigaa on pelattu jo muutama ottelu. Mistä sen tietää? Jos ei muusta, niin valitettavista epäkohdista, joita julkisuuteen on valunut aivan turhan paljon. Väkisin tästä kaikesta suuhun jää täydellisen puuhastelun maku. Liiton pukumiesten mukaan Korisliiga on heidän päätuotteensa kahdeksan kuukauden ajan. Ei tämä siltä näytä. Tuota slogania en soisi enää kenenkään vastuullisen käyttävän, ennen kuin asiat on saatu paremmalle tolalle.