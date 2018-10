Topias Laine on nuorten olympialaisten keihäässä kolmantena

Topias Laine onnistui mukavasti nuorten olympialaisten keihäskilpailun ensimmäisessä osassa Buenos Airesissa. Laine sai 700 gramman keihään 74,57 metriin ja jatkaa kaksiosaista kilpailua kolmannelta sijalta.

Laine heitti parhaansa ensimmäisellä kierroksella. Myös sarjan kolme muuta heittoa kaarsivat yli 70 metrin.

– Perushyviä heittoja, mutta keihäs ei lähtenyt ihan asentoon. Kaikki muut kärkiheittäjät minua lukuun ottamatta tekivät ennätyksensä, eli oli varmaan aika hyvät olosuhteet, Laine kertoi Olympiakomitean tiedotteessa.

– Eurooppalaisille tämä on vähän outo vuodenaika kilpailla, mutta ihan hyvä tästä on jatkaa. Edessä on mielenkiintoinen toinen kilpailu.

Etelä-Afrikan Jano Esterhuizen johtaa kilpailua tuloksella 77,69. Argentiinan Gustavo Osorio heitti 76,03.