Keihäänheittäjä Heidi Nokelainen vaihtaa valmentajaa - uusi luotsi on olympiavoittaja

Joensuun Katajan keihäänheittäjä Heidi Nokelainen, 28, vaihtaa valmentajaa. Nokelaisen päävalmentajana aloittaa keihään vuoden 1996 olympiavoittaja Heli Rantanen, 48. Rantasen avuksi valmennukseen on tulossa myös muita taustavoimia.

Simpeleen kasvatti Nokelainen heitti vuodesta 2010 lähtien joensuulaisen Olavi Parjasen valmennuksessa.

Heidi Nokelainen on tällä hetkellä Heli Rantasen ainoa valmennettava. Rantanen oli mukana Nokelaisen taustajoukoissa jo viime kaudella.

– Yhteistyömme alkoi kaksi vuotta sitten perustetun Keihäsnaiset60-yhdistyksen myötä. Aluksi Heli teki mentorointia ja vähitellen mukaan alkoi tulla valmennuksellista puolta, Nokelainen kertoo.

– Meillä kemiat kohtasivat ja halusin rinnalleni entisen urheilijan. Olen päässyt fyysisesti jo aika hyvälle tasolle, ja nyt saan apua myös henkisellä puolella. Entinen urheilija tietää, millaisia ajatuksia toinen käy läpi ja mitä arvokisoissa vaaditaan, Nokelainen miettii.

Heli Rantanen ylsi omalla urallaan neljästi arvokisoissa kuuden parhaan joukkoon. Hän kiskoi ennätyksekseen 61,61 ja vanhalla keihäsmallilla 67,94.

Heidi Nokelaisen syksy on ollut täynnä muutoksia, sillä hän muutti hiljattain Kouvolasta Helsinkiin puolisonsa perässä. Nokelainen harjoittelee Helsingin lisäksi valmentajansa Heli Rantasen luona Jyväskylässä sekä Pajulahdessa. Seurana säilyy edelleen Kataja.

Keihäänheittoon satsaava Nokelainen tähtää menestykseen vuoden 2020 Tokion olympialaisissa.

– Edessä on tiivis kahden vuoden projekti. Tulevaksi talveksi on suunnitteilla kaksi ulkomaanleiriä.

Nokelainen opiskelee urheilu-uran ohella rauhallista vauhtia Itä-Suomen yliopistossa pääaineenaan saksan kieli.

Nokelainen ei ollut tyytyväinen kahteen edelliskauteensa. Vuoden 2016 Suomen mestari ja EM-kisakävijä jäi Kalevan kisoissa vuosi sitten neljänneksi ja viime kesänä pronssille. Viimeisimmät arvokisat ovat jääneet häneltä välistä.

Nokelaisen ennätys 62,12 on elokuulta 2016.

– Minulla on ollut tarve uudistuksille. Teimme pitkän työn Olavin kanssa, ja siinä alkoi tapahtua jo osittain leipääntymistä. Uudistukset mahdollistavat nousun vielä seuraaville askelmille, Nokelainen uskoo.

– Tänä vuonnakin olisi ollut edellytykset heittää pitkälle. Olen kehittynyt ennätyskesästäni fyysisesti ja teknisesti. Vielä on joitakin puutteita, ja nyt on tarkoitus saada kaikki osa-alueet tasapainoon.

Nokelainen jäi tänä syksynä ulos Suomen Urheiluliiton EM-ryhmästä. Nokelaisen nykyinen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 6 000 euron urheilu-apuraha on voimassa vuodenvaihteeseen asti.

– Tiimiin tarvitaan täydennystä vielä tukijoilla, jotta täysi panostus urheiluun olisi mahdollista, Nokelainen summaa suomalaisen yksilöurheilijan tyypillisen tilanteen.

Olympiavoittaja Heli Rantanen heitti viimeisen kerran Kalevan kisoissa vuonna 2001 Turussa. Hän sai urallaan Kalevan kisoista kuusi kultaa, hopean ja kolme pronssia.

Entinen huippuheittäjä Heli Rantanen innostui valmentamisesta pitkän tauon jälkeen

Olympiavoittaja Heli Rantanen työskentelee nykyään markkinointipäällikkönä HB-Betoniteollisuus Oy:ssä Jyväskylässä. Lammilta lähtöisin oleva Rantanen päätti hienon heittouransa vuonna 2001.

Uransa jälkeen Rantanen valmensi Paula Tarvaista (o.s. Huhtaniemi) vuosina 2004–2005. SE-nainen Tarvainen ylsi kuudenneksi Helsingin vuoden 2005 MM-kisoissa. Sen jälkeen Rantanen on pitänyt pitkään taukoa valmentamisesta.

Heidi Nokelaisen valmennukseen Rantanen sanoo lähtevänsä hyvillä fiiliksillä.

– Heidillä oli tarve saada muutosta tekemiseen. Minulla on synkannut hyvin hänen kanssaan. Yhteistyö on ollut mielenkiintoista puolin ja toisin. On ollut hienoa katsoa taas naiskeihäänheittoa ja Heidin kehitystä. Autan mielelläni, vaikka en ole ollut pitkään aikaan keihäsvalmennuksen parissa, Heli Rantanen toteaa.

– Meillä on jonkin verran matkaa Jyväskylän ja Helsingin välillä, mutta tiimiin pyritään saamaan muitakin apuja jatkossa.

Rantasella riittää ammennettavaa omalta pitkältä heittouralta. Hän urheili pääasiassa Leo Pusan valmennuksessa.

– Toki olisi parempi, että olisin ollut aktiivisemmin mukana valmennuksessa jo aiemmin. Mutta kun kyseessä on kokenut aikuisurheilija, niin hän pystyy ajattelemaan ja analysoimaan paljon myös itsenäisesti.



Rantanen on seurannut suomalaista naisten keihäänheittoa 2010-luvulla pettyneenä.

– Eihän se hirveän nousujohteista ole ollut. Heittäjien massa on puuttunut tyttösarjoista lähtien. Matkan varrella putoaa eri syistä heittäjiä sivuun, jolloin aikuisissa ollaan liian ohuen väen varassa, Rantanen näkee.

Heidi Nokelainen kuuluu Suomen kärkiheittäjiin, joilta odotetaan vielä muutaman metrin tasonnostoa, jotta he voivat menestyä arvokisoissa.

– Heidi tarvitsee hyvän, ehjän kauden ja sitä kautta itseluottamusta ja tahtotilaa sekä positiivisuutta olemukseen. Huipulle tarvitaan oikeaa asennetta ja halua, mikä voi korvata pieniä puutteitakin.

– Valmiita paketteja on vaikea tehdä, enkä minäkään ollut ikinä sellainen. Menestykseen on mahdollisuudet, kun kokonaisuuden saa toimimaan, Rantanen tietää.